Figlia mia: Valeria Golino e Alba Rohrwacher nel trailer ufficiale dl film

A tre anni d Vergine giurata, il film che l'aveva imposta all'attenzione del pubblico non solo italiano ma anche internazionale, grazie alla sua partecipazione al Festival di Berlino, la regista Laura Bispuri torna alla Berlinale (unico film italiano in concorso) e sui nostri schermi dal 22 febbraio con Figlia mia. Se nel film precedente la protagonista assoluta era Alba Rohrwacher, in questo nuovo film l'attrice condivide lo schermo con un altra delle grandi protagoniste del cinema italiano, Valeria Golino.



Nel film sono Angelica e Tina, due donne, due madri che si contendono l'amore di una figlia. Interpretata dalla piccola Sara Casu, Vittoria, 10 anni appena compiuti, vivrà un'estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla sarà più come prima.



Figlia mia: Il trailr del film - HD