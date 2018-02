Figlia Mia, un quiz sulle interpreti Valeria Golino e Alba Rohrwacher

Figlia Mia, appena passato alla Berlinale, sbarca nelle nostre sale il 22 febbraio. Si tratta di un lungometraggio di Laura Bispuri che mette in gioco due tra le più importanti attrici italiane, Valeria Golino e Alba Rohrwacher, che in Sardegna interpretano due madri che si contendono l'affetto di una figlia. Una è una madre adottiva, l'altra è la biologica.

Abbiamo pensato di dedicare un quiz alla carriera delle due attrici protagoniste, riservando anche qualcuna delle dieci domande al lungometraggio. Clicca qui in basso per cimentarti col quiz!