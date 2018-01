Figlia mia: il poster ufficiale del film di Laura Bispuri in concorso al Festival di Berlino 2018

Dopo la presentazione in concorso al Festival di Berlino, in programma dal 15 al 25 febbraio prossimo, arriverà nei nostri cinema il 22 febbraio Figlia mia, il nuovo film di Laura Bispuri, con protagoniste Valeria Golino, Alba Rohrwacher e la giovanissima esordiente Sara Casu.



Per la regista si tratta della seconda partecipazione in concorso alla Berlinale dopo la presentazione nel 2015 dell'apprezzato Vergine giurata, tratto dal romanzo di Elvira Dones, con protagonista la stessa Rohrwacher. "Tornare a Berlino mi emoziona moltissimo, sento un legame profondo con questo festival di cui ho sempre apprezzato l'alto impegno politico e il gusto cinematografico. Farne parte è un onore!" ha dichiarato la Bispuri, che così ha definito il suo nuovo film "Figlia mia è un viaggio in cui tre figure femminili si alternano, si cercano, si avvicinano e si allontanano, si amano e si odiano e alla fine si accettano nelle loro imperfezioni e per questo crescono".



Qui sotto ve ne presentiamo il poster ufficiale:



La trama ufficiale del film:

Nell'estate in cui compie 10 anni, Vittoria scopre di avere due madri: Tina (Valeria Golino), madre amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Angelica (Alba Rohrwacher), una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono drammaticamente l'amore di una figlia.

Vittoria (Sara Casu) vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla sarà più come prima.