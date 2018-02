Figlia mia, ecco una clip in anteprima esclusiva del film con Alba Rohrwacher e Valeria Golino

Nel 2015 Laura Bispuri ha esordito nella regia con Vergine giurata, il film con Alba Rohrwacher che venne presentato in concorso al Festival di Berlino di quell'anno. Ora, con la sua opera seconda, che s'intitola Figlia mia, la regista torna a far coppia con la Rohrwacher, aggiunge al cast un nome di peso come quello di Valeria Golino e tenta di nuovo la corsa all'Orso d'Oro.

Figlia mia, storia di una bambina divisa tra due madri, sarà infatti presentato in prima mondiale tra pochi giorni, il 18 febbraio, alla Berlinale, per debuttare poi nelle sale italiane il 22 dello stesso mese.

Del film di Laura Bispuri vi proponiamo in anteprima esclusiva una clip che vede la bambina del film, interpretata da Sara Casu, venire progressivamente coinvolta in un balletto dalla più scombinata delle sue due mamme, quella che ha il volto della Rohrwacher.

Figlia mia: Clip Ufficiale del Film in esclusiva: "Questo amore non si tocca" - HD

La trama ufficiale del film:

Vittoria è una bambina divisa tra due madri. Valeria Golino è Tina, madre amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Alba Rohrwacher è Angelica, una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono l'amore di una figlia. Interpretata dalla piccola Sara Casu, Vittoria, 10 anni appena compiuti, vivrà un'estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla sarà più come prima.