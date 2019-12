Figli: primo trailer per il film con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi scritto da Mattia Torre

News Cinema

L'ultimo progetto del compianto scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e regista, che è un'espansione del suo monologo "I figli ti invecchiano".

Non sono passati nemmeno sei mesi dalla morte di Mattia Torre, e ancora è difficile fare i conti con la sua scomparsa prematura. Lo è per chi lo ha conosciuto solo attraverso il suo lavoro, figuriamoci invece per i suoi amici: gente come Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, che hanno voluto idealmente dedicare all'amico la loro nuova serie Liberi tutti, che trovare in streaming su Rai Play.

O come Valerio Mastandrea, che dal prossimo 23 gennaio vedremo al fianco di Paola Cortellesi (ma anche di Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo De Ruggeri e tanti altri ancora) come protagonista di Figli, il film che avrebbe dovuto essere il terzo da regista di Mattia Torre e di cui è ora disponibile il trailer.

Figli nasce come un'espansione di un monologo di Torre intitolato "I figli ti invecchiano", celebre proprio per la versione recitata in tv da Mastandrea, diventata virale grazie ai social. Lo ha scritto, sfidando la malattia; aveva scelto il cast; e aveva intenzione di dirigerlo, ma sappiamo come è andata.

A prendersi il compito un po' ingrato di sostituirlo dietro la macchina da presa, Giuseppe Bonito che con Torre aveva lavorato a lungo fianco a fianco,

A produrre il film, il cui primo ciak è stato battuto il 16 settembre 2019, è stato, con Wildside, un altro amico di Mattia Torre, Lorenzo Mieli, che aveva annunciato la realizzazione del film durante la serata di commemorazione organizzata al Teatro Ambra Jovinelli a Roma nel corso dell'estate.

Guarda il trailer di Figli:

Figli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Figli: la sinossi del film con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi

Nicola (Valerio Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi) sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto, quindi: fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile.