Figli: "Non parla il bambino, comunque, signora, ha solo pochi mesi"

News Cinema

In una spassosa scena del film di Mattia Torre, Valerio Mastandrea sperimenta oneri e onori della paternità.

In una delle scene più divertenti di Figli, il film di Mattia Torre diretto da Giuseppe Bonito, Valerio Mastandrea, che impersona il neo-papà per la seconda volta Nicola, si accorge di quanto la presenza di un pargoletto, soprattutto in un luogo come un autobus, dal quale è difficile fuggire, possa esporre una persona al rischio di essere, se non molestata, comunque disturbata da gente invadente. Ma la grottesca conversazione con una signora che ci mostrano le immagini qui sotto non è l'incubo peggiore a cui il personaggio va incontro. No, una volta sceso, Nicola dovrà affrontare il trauma di una pessima notizia, una di quelle brutte sorprese in cui chi ha figli spesso incappa suo malgrado.

Figli: Clip Ufficiale del Film "Autobus" - HD

Ci sono risate miste a malinconia in Figli, che ha come protagonista femminile Paola Cortellesi, perché i bambini, quando arrivano, portano gioie ma anche difficoltà e problemi, in particolare se i genitori hanno 40 anni o giù di lì. Del resto, fa capire Mattia Torre attraverso i discorsi dei vari personaggi del film, riprodursi da giovani è complicato nel nostro paese, e troppo dispendioso, così un uomo e una donna che si amano teneramente sono costretti ad aspettare, ma se aspettano troppo poi si stancano e spesso entrano in crisi, decidendo alla fine di separarsi oppure di lottare insieme.

Interpretato anche da molti cari amici di Torre - da Paolo Calabresi a Stefano Fresi, da Andrea Sartoretti a Valerio Aprea - Figli arriva nelle nostre sale il 23 gennaio con Vision Distribution. A noi di comingsoon è piaciuto molto, come scrive Federico Gironi nella recensione di Figli. Se dopo averla letta, vi venisse voglia di sapere altro del film, potete ascoltare e vedere la nostra intervista a Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Giuseppe Bonito, realizzata nel giorno della presentazione alla stampa.