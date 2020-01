Figli: Mastandrea e la pediatra guru "che dice cose elementari che non avevi immaginato e tu piangi" - clip del film

News Cinema

Ecco una scena del film di Mattia Torre he racconta con partecipazione un momento della vita dei neogenitori protagonisti.

La pediatra guru è una delle figure a cui la coppia formata da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi in Figli si rivolge disperata. Il secondogenito, il cui arrivo è stato una deflagrazione, ha messo i due personaggi in crisi, e così eccoli che pendono dalle labbra di una dottoressa dei bambini che è anche un po’ psicologa e che costa carissima. Fra il serio e il faceto, Mattia Torre ha scritto la scena che la vede protagonista basandosi sulla propria esperienza personale e su quella di tanti amici che, come lui, hanno incontrato qualche difficoltà con il bebè numero 2. Nella clip, Sara e Nicola si lasciano andare allo scoramento e alla commozione e, mentre la voce fuori campo di Nicola sfotte la pediatra e il suo modo di parlare (così come la sua lussuosa dimora), si fanno strada parole importanti e consigli fondamentali, come ascoltare il pianto di un bambino o il suo digiuno. Poi, la pediatra guru…. "fa un salto nell'iperuranio"…

Figli: Clip Ufficiale del Film "Pediatra" - HD

I genitori di Figli attraverseranno svariate altre fasi nel film, comiche, tristi, disperate, venate di ottimismo. La maggior parte delle mamme e dei papà d'Italia non più giovanissimi e che non guadagnano decine di migliaia di Euro al mese le hanno conosciute e si rivedranno nelle situazioni descritte. Chi non ha bambini, si identificherà invece con altri problemi che i personaggi devono affrontare, ma anche con l'amore che li unisce.

Diretto da Giuseppe Bonito, Figli ha un cast secondario strepitoso, come vi raccontiamo nell'articolo Figli: Fresi, Clabresi, Aprea, Sartoretti e i quattro padri tipo del film.