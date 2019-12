Figli: in anteprima esclusiva il poster del film con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi scritto da Mattia Torre

News Cinema

Uscirà nelle sale il 23 Gennaio 2020, distribuito da Vision, Figli, che è il film scritto da Mattia Torre a partire da un suo celebre monologo che vede protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, coppia solida e affiatata che vedono il rapporto e tutta la loro vita entrare in crisi quando nella loro quotidianità perfettamente studiata arriva un secondo figlio a sparigliare le carte.

Figli è stato scritto con caparbietà e determinazione da Torre quando già era malato; avrebbe voluto dirigerlo lui stesso, ma purtroppo è scomparso prima di poterlo fare. Dietro la macchina da presa il suo posto è stato preso da Giuseppe Bonito, già regista di Pulce non c'è e collaboratore e aiuto regista di Torre nella serie televisiva Boris e in Boris - Il film. Di Figli vi presentiamo ora in anteprima esclusiva il poster.

Figli: il poster del film con Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi in anteprima esclusiva

Figli: il trailer del film scritto da Mattia Torre

Figli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Figli, scritto da Mattia Torre, è prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside - THE APARTMENT, parte di Fremantle, e Vision Distribution e uscirà nelle sale il 23 Gennaio 2020 distribuito da Vision.

Nel cast, accanto a Cortellesi e Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri.