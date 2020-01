Figli: improbabili babysitter a colloquio Con Mastandrea e Cortellesi - clip del film

News Cinema

Terzo nella classifica degli incassi italiani del weekend, il film di Mattia Torre dà il meglio di sé in una scena in cui i protagonisti sono messi davanti a un'importante scelta.

Nell'Oceano in tempesta che il secondogenito rappresenta in Figli si può navigare senza il rischio di affondare solo se ci si affida ad una brava babysitter. E’ questo che ci racconta la voce fuori campo di Valerio Mastandrea, anche protagonista del film di Mattia Torre insieme a Paola Cortellesi. La babysitter perfetta però non esiste, o meglio esiste e si chiama Josephina, ma averla sembra impossibile, a allora non resta che accontentarsi di ciò, o meglio di chi, il beffardo destino mette sulla strada di chi ha avuto da poco un bambino. Come due manager di un'azienda, o due talent scout, Nicola e Sara testano, attraverso brevi colloqui, una serie di improbabili candidate in una clip che volentieri vi facciamo vedere, e che, comicamente, ci dà la misura delle difficoltà che riempiono la vita dei protagonisti.

Figli: Clip Ufficiale del Film "Josephina + Babysitter" - HD

Uscito giovedì 23 gennaio, Figli è stato il terzo film più visto del fine-settimana, dopo 1917 e Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S. L'incasso totale del film diretto da Giuseppe Bonito ammonta a 1 milione e 427 mila Euro e dimostra, insieme al debutto sul grande schermo degli youtuber Luì e Sofì, quanto il nostro pubblico segua avidamente il cinema italiano e le sue novità, come è stato evidente dai risultati di Tolo Tolo e di Hammamet.

Basato su una sceneggiatura di Mattia Torre, Figli mescola comicità ad amarezza, parla dell'Italia di oggi e chiama ogni spettatore all'immedesimazione. Ispirato al monologo "I figli ti invecchiano", è diviso in spassosi capitoletti e rende importanti anche i personaggi secondari, che hanno il volto di Stefano Fresi, Andrea Sartoretti, Valerio Aprea e Paolo Calabresi.