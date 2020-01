Figli: che eroi questi genitori! - clip del film

News Cinema

Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi futuri mamma e papà molto molto spaventati in una scena del film di Mattia Torre diretto da Giuseppe Bonito

Avere un bambino "è un gesto eroico in questo paese a crescita zero dove nessuno fa più figli" - dice Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi in una scena di Figli carica di ottimismo e di speranze per il futuro. I personaggi che i due attori interpretano nel film di Mattia Torre, e che si chiamano Sara e Nicola, concepiscono, in una notte di passione, il secondo figlio, e con questo stravolgimento nelle loro vite scandite dai conti da pagare, dal lavoro da conciliare con le faccende domestiche e la prima figlia, comincia un racconto dolceamaro che parla anche di una coppia in crisi e di una storia d'amore. C'è tutta l’ironia di Torre in Figli, insieme al suo ottimismo.

Figli: Clip Ufficiale del Film "Sono incinta" - HD

Ispirato al monologo "I figli ti invecchiano", scritto da Mattia Torre e recitato per la prima volta da Valerio Mastandrea in una puntata di EPCC (E poi c'è Cattelan) a Teatro, Figli è uno dei titol più attesi di quest'ultima tranche di gennaio 2020, non solo perché Torre non c'è più e in molti hanno nostalgia di lui, ma perché è un film che ci riguarda tutti da vicino, e non importa se non siamo genitori, perché è dell'Italia che si parla, dei rapporti fra le generazioni, dell'affetto nonostante i guai… e delle funeste chat su WhatsApp. Diretto da Giuseppe Bonito, Figli arriva in sala oggi con Vision Distribution. Il nostro consiglio è di non perderlo.