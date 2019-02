Fighting With My Family: il trailer della divertente commedia sul wrestling presentata al Sundance

Chi ha visto Lady Macbeth e The Little Drummer Girl ricorderà sicuramente Florence Pugh, la giovane e talentuosa protagonista inglese. Adesso la ritroviamo nel trailer di Fighting With My Family, nel ruolo addirittura di una lottatrice di wrestling, nonostante sia esile e alta un metro e 62.

Il film, una commedia, è stato presentato al Sundance Film Festival di quest'anno, dove è stato accolto molto bene. Questa è la sinossi ufficiale:

Nati in una famiglia di wrestler molto unita, Paige e suo fratello Zak sono al settimo cielo quando viene loro offerta l'opportunità unica di essere selezionati dalla WWE. Ma quando solo Paige conquista un posto nel programma di allenamento competitivo, deve lasciare la sua famiglia e affrontare da sola questo nuovo e spietato mondo. Il viaggio di Paige la spinge a mettercela tutta, a combattere per la famiglia e alla fine a dimostrare al mondo che quello che la rende diversa è proprio la cosa che può farla diventare una star.

Fighting With My Family è diretto dal britannico Stephen Merchant, co-autore e co-regista della versione originale della serie The Office, che appare anche in un cammeo nella scena del pranzo, e nel cast ci sono anche Lena Headey, Nick Frost (come non li avete mai visti!), Jack Lowden, Vince Vaughn e... Dwayne Johnson, che interpreta se stesso all'epoca della sua carriera nel wrestling. Ecco il divertente trailer del film.