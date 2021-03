Fifty Shades of Grey as Told By Christian, Freed: svelata la data d’uscita del terzo libro!

News Cinema

Notiziona per i fan di Cinquanta sfumature di grigio, nero, rosso e di Anastasia Steele e Christian Grey: sappiamo quando arriverà nelle librerie "Freed", il capitolo conclusivo della trilogia "Fifty Shades of Grey as Told By Christian", che racconta le vicende della prima "saga" di E.L. James dal punto di vista di Christian. Il gran giorno è il 1 giugno 2021!

Non manca quindi molto all'arrivo del nuovo viaggio nella mente del fascinoso personaggio con la passione per i giochetti sadomaso così ben interpretato da Jamie Dornan. L'annuncio è arrivato dalla stessa scrittrice, che ha postato su Instagram una specie di cartoncino che ricorda un invito di nozze, il che è naturale, visto che si parlerà del matrimonio fra i due protagonisti. L'autrice ha specificato che la copertina del nuovo romanzo verrà presto svelata e ha dichiarato, in un comunicato stampa: "Questa storia è stata un atto d'amore, un gesto che i miei lettori hanno atteso a lungo. Per me, proprio come Anastasia Steele, Christian è un personaggio complesso, esasperante e infinitamente affascinante. Vivere nella sua testa è sfiancante, ma in 'Freed' ho avuto la possibilità di esplorare aspetti della sua vita che nella prima trilogia erano appena accennati e di seguire la sua crescita emotiva in risposta all'amore e alla comprensione di Ana".

La data del 1 giugno si riferisce all'uscita del libro negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, ma siamo certi che il romanzo non tarderà a invadere le nostre librerie. Gli altri volumi della nuova serie sono "Grey" (o semplicemente "Grey: Fifty Shades of Grey as Told By Christian") e "Darker" (o "Darker: Fifty Shades Darker as Told By Christian"). Il primo è uscito nel 2015 e il secondo nel 2018.

I film dalla prima trilogia hanno avuto un grandissimo successo, e quindi ci domandiamo: cosa avverrà con la seconda? Per ora non abbiamo notizie certe di futuri adattamenti. Limitiamoci dunque a divorare "Freed" e poi si vedrà.