Fidanzarsi nella libreria di Notting Hill: è questa la moda del momento

Ci sono i film che si ricordano per i luoghi, reali o immaginari, in cui si è scelto di ambientarli, e - cosa assai più frequente - ci sono i luoghi che sono diventati improvvisamente celebri perché hanno ospitato storie scritte per il piccolo o grande schermo, location che ora sono meta di pellegrinaggi e che, ovviamente, si sono trasformate in set fotografici amatoriali. Fra queste, una delle più gettonate è la libreria londinese nella quale lavorava il personaggio interpretato da Hugh Grant in Notting Hill, meglio conosciuta come The Travel Book Co. Era fra i suoi scaffali che Julia Roberts nei panni della star hollywoodiana Anna Scott chiedeva all'everyman inglese William Thacker di essere amata come una semplice ragazza.

La memorabile scena, negli anni, deve aver colpito diversi inguaribili romantici, tanto che le coppie hanno cominciato a domandare ai proprietari nel negozio, che sono due fratelli, di potersi fidanzare ufficialmente all'interno della Notting Hill Bookshop, magari fra "Romeo e Giulietta" di Shakespeare e "L'educazione sentimentale" di Flaubert. Di uomini che si inginocchiano davanti all’amata chiedendole: "Vuoi sposarmi?" ce ne sono stati molti, ha raccontato James Malin, ma negli ultimi cinque anni le proposte di matrimonio sembrano essersi moltiplicate: "Vengono da tutte le parti. Arrivano dall'America, dall'Australia e dal Giappone, e c'è perfino stata una coppia cinese in luna di miele che ci ha fatto visita con gli abiti nuziali insieme a un fotografo professionista".

Il libraio ha narrato anche di un uomo che ha nascosto l'anello di fidanzamento in un volume della serie di Harry Potter, mandando in brodo di giuggiole la sua futura moglie, e per il 2019 lui e Howard Malin si aspettano un vero e proprio boom di visite. L'intramontabile commedia scritta da Richard Curtis e diretta da Roger Michell soffierà infatti su 20 candeline. Quindi, se meditate di "stringere il nodo" proprio nella Notting Hill Bookshop, il nostro consiglio è di prenotare con largo anticipo.