Ficarra, Picone, Pif e Stefania Petyx donano un ventilatore polmonare al Policlinico di Palermo

News Cinema

Con la loro Onlus Maredolce, gli artisti aiutano la lotta contro il Coronavirus.

Fra le tante lodevoli iniziative per combattere il Coronavirus dei personaggi dello spettacolo ce n'è una che vede coinvolti Salvo Ficarra, Valentino Picone, Pif e l'inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx. La loro Onlus Maredolce ha acquistato, per trentamila Euro, un ventilatore polmonare dotato di massimo equipaggiamento, che è stato donato al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Policlinico di Palermo ed è già disponibile. "Ci teniamo a comunicare l'avvenuta donazione - hanno detto i quattro artisti - "per ringraziare pubblicamente quanti, nel corso di questi anni, hanno contribuito alla causa di Maredolce. E per ricordare che ogni gesto solidale, in questo momento, è di vitale importanza per tutta la nostra comunità. Stiamo inoltre valutando altre ipotesi di interventi, volti ad aiutare concretamente, per quanto possibile, medici ed infermieri nel difficile compito di arginare questa brutta pandemia. A loro va tutta la nostra gratitudine".

Il nobile gesto è stato così commentato dal professore Massimo Midiri, primario del reparto di radiologia presso l'ospedale: "Le polmoniti provocate dal Coronavirus possono determinare una grave insufficienza respiratoria che solo il ventilatore può risolvere. E questo ventilatore è una delle massime espressioni di ventilazione dei pazienti con ARDS, che è la insufficienza respiratoria gravissima che colpisce i pazienti affetti da infezione da Coronavirus. La donazione della Onlus Maredolce ha un grande significato simbolico, oltre che materiale, per superare questo grave momento di emergenza sanitaria.”

Ficarra e Picone hanno fondato Maredolce nel 2013 con l'intenzione di dedicarsi a intenti benefici che riguardassero soprattutto i più giovani. Nell'ottobre del 2019 si sono aggiunti Pif e la Petryx.

In questi giorni di isolamento e di grandi difficoltà per il sistema sanitario nazionale, gli artisti stanno dando grande sostegno alla lotta contro il virus e provando a dare conforto agli italiani, chi grazie a donazioni, chi attraverso dei video. Iniziativa lodevole è l'appello lanciato dai doppiatori italiani per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Spallanzani di Roma. A #UnaVocePerLoSpallanzani, che nasce da un'idea di Antonella Giannaccaro, hanno aderito in molti, fra cui Leo Gullotta.