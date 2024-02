Festval del Cinema di Spello e Borghi Umbri: la 13^ edizione premia Renato Carpentieri e Fabio Frizzi

News Cinema

Il Festival del cinema di Spello e Borghi Umbri dedicato alle professioni del cinema, alla tredicesima edizione presenta un ricchissimo programma e ricorda il maestro Federico Savina, scomparso di recente.

E' stata presentata all'Anica di Roma la XIII edizione del Festival del Cinema Città di Spello e Borghi Umbri, dedicata ai professionisti del dietro le quinte, che per dieci giorni tornerà a spalancare le porte al mondo della settima arte in tutte le sue sfaccettature dall'8 al 17 marzo nel borgo storico. L'ideatrice del Festival Donatella Cocchini, anche presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” APS, insieme al montatore Gianluca Scarpa, nuovo direttore artistico, ha presentato tutti dettagli dell’edizione 2024. Con loro sono intervenuti anche Antonella Tiranti, dirigente al Turismo della Regione Umbria, Moreno Landrini, sindaco del Comune di Spello, Irene Falcinelli, assessore alla Cultura del Comune di Spello, Sergio Bruno, responsabile Preservazione e restauro della “Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia”, Matteo Bendinelli, sound designer, e Giovanni Parapini, responsabile Rai della sede regionale per l’Umbria.

Festival del Cinema Città di Spello e Borghi Umbri, un festival radicato nel territorio: il programma

Le proiezioni sono ad ingresso libero e si svolgeranno al Teatro “Subasio” di Spello: 22 i titoli italiani ed internazionali, 24 i documentari, 43 i cortometraggi, 12 backstage di serie tv e film, documentari, lungometraggi animati, cortometraggi e due pellicole restaurate, gentilmente concesse da CSC - Cineteca Nazionale, scandiranno i dieci giorni dedicati al Festival del Cinema di Spello, insieme ad eventi collaterali pensati per far conoscere al grande pubblico, e soprattutto ai più giovani, il meraviglioso mondo del cinema. Alessandro Sperduti e Angela Curri sono padrino e madrina dell’evento, che sarà inaugurato venerdì 8 marzo nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. All’attore Renato Carpentieri sarà conferito il Premio all’eccellenza e al maestro Fabio Frizzi il Premio Carlo Savina, ideato per onorare la memoria del musicista recentemente scomparso; insieme a loro saranno ospiti nel corso Festival anche il maestro Enrico Melozzi, l’attrice e regista Michela Andreozzi, gli attori Giorgia Gambuzza, Claudia Marsicano, Francesco Castiglione, Francesco Foti, Francesco Patanè e Alessandro Praticò, ai quali si affiancheranno i professionisti che operano dietro le quinte nella realizzazione delle pellicole.

I 12 film italiani in concorso, i premi e i film internazionali

I film italiani in concorso comprendono diversi generi, tra opere prime e non, uscite nell’arco del 2023, selezionate da una giuria tecnica, composta dai professionisti che hanno vinto la precedente edizione, chiamati a valutare la migliore sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, musiche, montaggio, trucco, acconciatura, fonico di presa diretta, montaggio del suono, effetti speciali, creatore di suoni, produttore esecutivo. Questi i titoli:

Amusia di Marescotti Ruspoli; Non credo in niente di Alessandro Marzullo; Mia di Ivano De Matteo; Misericordia di Emma Dante, Rapito di Marco Bellocchio, Dall’alto di una fredda torre di Francesco Frangipane, Roma Blues di Gianluca Manzetti, La festa del ritorno di Lorenzo Adorisio, Golia di Roberto Marra e Stefano Salvatori, La guerra del Tiburtino III di Luna Gualano, Le mie ragazze di carta di Luca Lucini, Mimì il principe delle tenebre” di Brando De Sica.

Nel corso del Festival saranno assegnati tre premi speciali da cinemaitaliano.info, dai giornalisti umbri e dalla stampa nazionale. A questi si aggiungono il Premio per il miglior film italiano, che verrà consegnato da una giuria junior composta da un gruppo di studenti tra gli 11 e i 18 anni, il Premio per il miglior distributore cinematografico, il Premio Anec, il Premio in collaborazione con Premier Film e quello in sinergia con l’Associazione creatori di suoni.

I film internazionali presentati nelle giornate del festival sono Anatomia di una caduta di Justine Triet, Troppo cattivi (film d’animazione) di Pierre Perifel, Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi, Il sapore della felicità di Slony Sow, Shayda di Noora Niasari, Il cielo brucia di Christian Petzold, Stella è innamorata di Sylvie Verheyde, Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni.

Numerosi i backstage di film e serie tv: Non ci resta che il crimine di Sara Albani (Sky Italia), Un’estate fa di Alessia Colombo (Sky Italia), Django di Alessia Colombo (Sky Italia), Christian - Stagione 2 di Laura Allevi (Sky Italia), A casa tutti bene - Stagione 2 di Sara Albani (Sky Italia), Call my agent di Sara Albani (Sky Italia), I delitti del Barlume 10 di Tiziana Cantarella (Sky Italia), Unwanted di Sara Albani (Sky Italia), Mare fuori di Carmine Elia (coproduzione di Rai Fiction e Fabula Pictures), Noi siamo leggenda di Ivan Silvestrini (coproduzione di Rai Fiction e Fabula Pictures), Un professore - Stagione 2 di Alessandro Casale (coproduzione di Rai Fiction e Banijay Studios Italy), C’è ancora domani di Daniele Santonicola. Ci saranno anche tre mostre, aperte al pubblico dall’8 al 17 marzo, allestite in occasione della XIII edizione del Festival nelle Sale ex Sant’Andrea in piazzale Sant’Andrea. Si tratta, in particolare, della mostra sul suono con installazioni sonore e multimediali interattive sul cinema, realizzata in collaborazione con l’Associazione creatori di suono e con lo I.E.D. di Milano. E ancora la mostra fotografica in omaggio al maestro Federico Savina, scomparso nel maggio 2023, e una mostra di abiti con le creazioni degli studenti dell’Istituto “Cavour Marconi Pascal” di Perugia. Un programma ricchissimo, per un festival radicato nel territorio, che offre ai giovani la possibilità di capire quanti lavori essenziali esistono per far funzionare la macchina cinema, e che restano spesso dietro le quinte.