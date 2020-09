Festival di Venezia, in streaming su Amazon Prime Video tanti film premiati nel passato

News Cinema

Amazon Prime Video raccoglie quasi trenta opere nella collezione "Streaming da Leoni", film che sono passati per le precedenti edizioni del Festival di Venezia.

Mentre è in corso la 77ma edizione del Festival di Venezia, su Amazon Prime Video in streaming potete trovare una selezione di oltre venti film legati alle passate edizioni del Festival: la collezione s'intitola "Streaming da Leoni" e non comprende soltanto i vincitori delle varie sezioni, ma anche lungometraggi che sono stati solo presentati al Lido e che hanno comunque in un modo o nell'altro fatto discutere.

Festival di Venezia su Amazon Prime Video: i Leoni d'Oro

Il massimo riconoscimento del Festival di Venezia, il Leone d'oro, è rappresentato su Amazon Prime Video da sei lungometraggi: si va dall'Amleto di e con Laurence Olivier del 1948 al Ti guardo (2015) di Lorenzo Vigas, storia di una torbida relazione a Caracas, tra l'ambiguo Armando e il diciottenne Elder. In mezzo opere che hanno fatto la storia del Festival, come Senza tetto né legge (1985) di Agnès Varda con Sandrine Bonnaire, storia a ritroso di una donna fuori dagli schemi, e Magdalene (2002) di Peter Mullan, viaggio nell'incubo degli istituti religiosi irlandesi che ospitavano le donne rifiutate dalle famiglie. Prima della pioggia (1994), racconto corale di Milcho Manchevski, divise il Leone d'Oro nello stesso anno con Vive l'amour, mentre Lussuria (2007) di Ang Lee è la storia di una passione nella Shanghai occupata dai Giapponesi, nel 1942. Guarda Senza tetto né legge su Amazon Prime Video Guarda Magdalene su Amazon Prime Video Ti guardo: Il trailer del film - HD

Festival di Venezia su Amazon Prime Video: i film con importanti premi a Venezia

Non si vive naturalmente soltanto dei massimi premi, così hanno un valore anche per esempio il Premio Speciale della Giuria e il Premio Pasinetti a Juliette Lewis per Assassini nati (1994) di Oliver Stone, scritto da Tarantino. Stessa combinazione di premi ha abbracciato il Terraferma (2011) di Emanuele Crialese, storia di un'isola siciliana che cambia sotto l'impatto dei migranti. Il Premio Pasinetti è andato anche Valerio Mastandrea per la sua interpretazione di un quarantenne che perde il suo mondo, quando il suo tradimento viene scoperto in Gli equilibristi (2012).

Il grottesco scatenato Gatto nero gatto bianco (1998) di Emir Kusturica vinse invece il Leone d'Argento e il Leoncino d'oro, mentre il dramma estremo di 21 grammi (2003) portò una Coppa Volpi a Sean Penn. Non potevano mancare nemmeno a Io non sono qui il Premio Speciale della Giuria e la Coppa Volpi a Cate Blanchett, nel film una delle numerose incarnazioni di Bob Dylan. Guarda Assassini nati su Amazon Prime Video Guarda Gli equilibristi su Amazon Prime Video Terraferma: Il trailer del film di Crialese

Festival di Venezia su Amazon Prime Video: fuori concorso e sezioni collaterali