Festival di Venezia 2021: Gran Premio per Sorrentino, mentre il Leone d'oro va alla Francia

News Cinema

Un'ottima edizione del Festival di Venezia ha riconosciuto la selezione italiana di gran livello, Gran Premio a È stata la mano di Dio, premio speciale a Il buco e Leone d'oro al francese L'événement. Il palmares completo del Festival di Venezia 2021

Le premesse erano ottime, e la Mostra di Venezia anno 2021, seconda dell'era Covid-19 e speriamo ultima, si è confermata di gran livello. Molti ottimi film e una selezione italiana in concorso, costituita da ben cinque film, di una qualità davvero notevole, mai vista prima, almeno in questo secolo. Si è svolta la serata di premiazione, condotta da Serena Rossi, prima della presentazione del film di chiusura, Il bambino nascosto di Roberto Andò.

Fa piacere segnalare come Paolo Sorrentino abbia vinto il Gran Premio della Giuria, pronto a giocarsela per la stagione dei premi, ma anche il fatto che un altro film italiano, Il buco di Michelangelo Frammartino, abbia portato a casa il Premio Speciale della Giuria. Il Leone d'oro è andato all'opera seconda di Audrey Diwan, un lavoro duro e pieno di significati particolarmente attuali. L'événement, infatti, racconta di una ragazza che rimane incinta e vuole abortire, pratica illegale nel 1963, e si trova contro tutto e tutti.

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2021, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Bong Joon Ho e composta anche da Saverio Costanzo, Chloé Zhao, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau.

Leone d'Oro miglior film:

L'événement di Audrey Diwan

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Leone d'Argento miglior Regia:

Jane Campion per The Power of the Dog

Coppa Volpi migliore attrice:

Penelope Cruz per Madres paralelas

Coppa Volpi migliore attore:

John Arcilla per On the Job: The Missing 8

Premio per la miglior sceneggiatura:

Maggie Gyllenhaal per The Lost Daughter

Premio Speciale della Giuria:

Il buco di MIchelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Filippo Scotti per È stata la mano di Dio

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark

Premio Orizzonti per il miglior film:

Pilgrims di Laurynas Bareisa

Premio Orizzonti miglior regia:

Eric Gravel per A plein temps

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

El gran movimiento di Kiro Russo

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Laure Calamy per A plein temps

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Piseth Chhun per White Building

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky per 107 Mothers

Premio Armani Beauty per il pubblico sezione Orizzonti extra

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic



<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/happening/61317/video/?vid=37204" href="https://www.comingsoon.it/film/happening/61317/video/?vid=37204">Happening: Clip Ufficiale del Film - HD</a>