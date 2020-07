Festival di Venezia 2020: la Settimana della critica presenta il suo programma

News Cinema

In un anno molto particolare come questo 2020 colpito dalla pandemia, il lido di Venezia ospiterà un’edizione speciale della Settimana della critica, presentata oggi a Roma.

La 35° edizione della Settimana della critica, anno 2020, sezione autonoma e parallela della 77° Mostra del cinema di Venezia, è stata presentata stamattina a Roma. Il film di apertura era già noto, come sapete sarà The Book of Vision di Carlo Hintermann, prodotto da Terrence Malick.

In quest’annata speciale verranno presentati sette prime in concorso, oltre a due eventi speciali, tutti in anteprima mondiale. La selezione è curata dal Delegato generale, Giona A. Nazzaro, affiancato dai membri della commissione di selezione Paola Casella, Roberto Manassero, Beatrice Fiorentino e Simone Emiliani.

I sette lungometraggi in concorso si sfideranno per vincere un premio principale dal valore di 5 mila euro, il Gran Premio Settimana Internazionale della Critica, che verrà assegnato da una giuria composta da Wendy Mitchell, Eugenio Renzi e Jay Weissberg. I film della SIC, inoltre, concorrono anche al Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis - Leone del futuro.

Ma vediamo insieme i film in programma alla SIC.

50 o dos ballenas se encuentran en la playa| 50 or two whales meet at the beach di Jorge Cuchí - Messico

Hayaletler| Ghosts di Azra Deniz Okyay - Turchia, Qatar

Non odiare| Thou Shalt Not Hate di Mauro Mancini - Italia, Polonia

Pohani Dorogy| Bad Roads di Natalya Vorozhbyt - Ucraina

Shorta di Anders Olholm e Frederick Louis Hviid - Danimarca

Topside di Celine Held e Logan George - USA

Tvano nebus| The Flood Wont Come di Marat Sargsyan - Lituania

Gli eventi speciali, come detto, saranno due. Oltre al film d’apertura, The Book of Vision, quello di chiusura, il documentario The Rossellinis di Alessandro Rossellini.

Per ogni altra informazione sul programma e sui film selezionati vi rimandiamo al sito ufficiale della Settimana della critica.

