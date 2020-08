Festival di Venezia 2020: la cerimonia di apertura sarà proiettata in diretta nei cinema italiani il 2 settembre

News Cinema

La Presidenza ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha annunciato che la cerimonia di apertura della 77ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia andrà in diretta nelle sale cinematografiche italiane.

È “un segnale forte e straordinario in un momento così difficile per la ripartenza dell’industria del cinema, un contributo di grande solidarietà per la drammatica situazione in cui versano le sale cinematografiche, in Italia come nel resto del mondo, a causa dell’emergenza sanitaria”. Sono queste le parole di Mario Lorini, Presidente dell'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema, che accompagnano l'annuncio dell'evento. Il prossimo 2 settembre la cerimonia di apertura della 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà proiettata in diretta sul grande schermo delle sale cinematografiche italiane. Mario Lorini prosegue ringraziando il Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, il Direttore Artistico della Mostra Alberto Barbera e l'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini per aver accolto da subito e con grande entusiasmo la proposta rivolta dall'ANEC.

In questo contesto di emergenza sanitaria mondiale, la Mostra del Cinema di Venezia è il primo grande evento cinematografico internazionale a tornare a svolgersi in presenza, nelle date stabilite, con una edizione straordinaria nel pieno rispetto delle misure sanitarie. È un momento fondamentale per rimettere al centro dell’attenzione non solo la Settima Arte, ma anche tutta l’industria del cinema e, con essa, la centralità dell’esperienza cinematografica in sala e il rapporto imprescindibile con il pubblico.

L’evento della trasmissione in diretta sarà arricchito (in alcune sale aderenti all'iniziativa) con la proiezione a seguire in anteprima di Lacci di Daniele Luchetti, film d'apertura della manifestazione che sarà visibile anche dagli spettatori dei cinema in contemporanea con la presentazione a Venezia, grazie al produttore Beppe Caschetto, all'Amministratore Delegato Rai Cinema Paolo del Brocco al Direttore 01 Distribution Luigi Lonigro. Alla realizzazione dell’evento contribuisce Cinemeccanica SpA, partner tecnico della Mostra del Cinema di Venezia e partner tecnico ufficiale ANEC, grazie ad un servizio che consentirà di trasmettere la manifestazione, in diretta e in qualità HD, attraverso una infrastruttura Internet in banda larga terrestre a cui i cinema si potranno collegare per effettuare la proiezione in sala sul grande schermo.

Leggi anche Il programma completo della 77ª Mostra del Cinema di Venezia

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it