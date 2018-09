Festival di Venezia 2018: il Leone d'Oro va a ROMA. Tutti i premi della 75a Mostra del Cinema

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2018, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Guillermo del Toro.

Leone d'Oro miglior film:

ROMA di Alfonso Cuaron

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

The Favourite di Yorgos Lanthimos

Leone d'Argento miglior Regia:

Jacques Audiard per The Sisters Brothers

Coppa Volpi migliore attrice:

Olivia Colman per The Favourite di Yorgos Lanthimos

Coppa Volpi migliore attore:

Willem Dafoe per Van Gogh - At Eternity's Gate di Julian Schnabel

Premio per la miglior sceneggiatura:

Joel e Ethan Coen, per The Ballad of Buster Scruggs

Premio Speciale della Giuria:

The Nightingale di Jennifer Kent

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Baykali Ganambarr per The Nightingale di Jennifer Kent

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

The DayI Lost My Shadow, di Soudade Kadaan

Premio Orizzonti per il miglior film:

Manta Ray di Phuttiphong Aroonpheng

Premio Orizzonti miglior regia:

Emir Baigazin, di Ozen (The River)

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Anons di Mahmut Fazil Coskun

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Natalya Kudryashova, per The Man Who Surprised Anyone di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Kais Nashif, per Tel Aviv on Fire di Sameh Zoabi

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Pema Tseden per Jinpa, di Pema Tseden

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio:

Kado, di Aditya Ahmad

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato:

La notte di San Lorenzo, di Paolo e Vittorio Taviani

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema:

The Great Buster: A Celebration, di Peter Bodganovich

Venice Virtual Reality - Miglior VR:

Spheres, di Eliza McNitt

Venice Virtual Reality - Miglior Esperienza:

Buddy VR, di Chuck Chae

Venice Virtual Reality - Miglior storia:

L'ile des mortes, di Benjamin Nuel