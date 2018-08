Festival di Venezia 2018: facciamo il punto, e un po' d'ordine - su quello che vedremo da oggi al Lido

Ci siamo. Dopo la pre-apertura di ieri sera con Il Golem, questa sera la 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - per gli amici, Festival di Venezia 2018 - si aprirà ufficialmente con la proiezione di First Man - Il primo uomo, il nuovo film di Damiel Chazelle che vede Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo a posar piede sulla Luna (questo ovviamente, sempre che non siate complottisti, di quelli che dicono che è stata tutta una truffa degli americani: nel qual caso, credo non sia permesso l’ingresso in sala).

Ma cosa ci aspetta, da questa sera in avanti, nel corso delle lunghe e fittissime giornate di festival, che si susseguiranno fino a sabato 8 settembre, quando verrà assegnato il Leone d’Oro di quest’anno dalla Giuria presieduta dal messicano Guillermo del Toro, quello che l'anno scorso lo ha vinto con La forma dell'acqua? Quali film, titoli, autori, nazioni, tipologie di cinema e di produzione sono presenti? Abbiamo provato a sintetizzarlo in questa pagina, ricordandovi che comunque è sempre possibile consultare il programma completo del Festival di Venezia 2018.

Gli italiani



Come ogni anno, sono tanti, tantissimi, i film italiani che vedremo al Lido. Sono ventiquattro nella selezione ufficiale del festival, sparsi tra le varie sezioni, cui si vanno ad aggiungere i film battenti bandiera tricolore alla Settimana della Critica (Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire) e nelle Giornate degli Autori (Ricordi? di Valerio Mieli con Luca Marinelli e Linda Caridi, e, fuori concorso, Il bene mio di Pippo Mezzapesa e I villani di Daniele De Michele).

Come saprete sono tre i titoli italiani che concorreranno al Leone d’Oro, due dei quali poi sono italiani decisamente cosmopoliti per setting, cast e capitali produttivi: sono l’attesissimo Suspiria firmato da Luca Guadagnino e What You Gonna Do When the World's on Fire? di Roberto Minervini, che per la prima volta conquista il concorso principale di un grande festival internazionale. Non da meno, comunque, come capacità di essere internazionale pur rimanendo nel mezzo del Mediterraneo è poi Capri Revolution di Mario Martone.

Se lo scorso anno ad aprire la sezione Orizzonti fu Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, quest’anno l’onore tocca al film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle, nel quale Alessandro Borghi interpreta Stefano Cucchi, un titolo che arriverà in sala e su Netflix (che ne è co-produttrice) dal 12 settembre. Nella stessa sezione troviamo Un giorno all’improvviso di Ciro d’Emilio e La profezia dell’armadillo, versione cinematografica del fumetto di Zerocalcare diretta da Emanuele Scaringi.

I nuovi film di Gipi, Wilma Labate, Giulio Base e Francesco Patierno li vedremo nella sezione Sconfini, mentre nel Fuori Concorso ci sono le nuove regie di Valeria Bruni Tedeschi e Roberto Andò, e i documentari di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi da un lato, e Giorgio Treves dell’altro.



Suspiria: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Gli americani



Uno dei tanti meriti di Alberto Barbera, uno di quelli che anche chi passa per detrattore dovrebbe essere in grado di riconoscere, è quello di aver saputo, nel corso dei suoi anni di direzione, stringere un legame col cinema americano che oramai è invidiato perfino sulla Croisette.

Oltre al First Man che apre la Mostra, sono tanti i film americani di grande rilievo che verranno proiettati al Lido, a partire da quelli del concorso: basterebbe forse citare The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, ma ci sono anche The Mountain di Rick Alverson, Vox Lux del Brady Corbet di L’infanzia di un capo, con Natalie Porman, e l’At Eternity’s Gate che è il biopic di Julian Schnabel su Van Gogh con Willem Dafoe nei panni del grande artista.

Nelle altre sezioni, tra i tanti, il doc di Erroll Morris su Steve Bannon, American Dharma, e quello su Monrovia, Indiana di Frederick Wiseman, il film di menare con Vince Vaughn e Mel Gibson Dragged Across Concrete e soprattutto il nuovo A Star is Born diretto da Bradley Cooper con Lady Gaga.



A Star Is Born: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Netflix e Amazon



Mentre Cannes - ancora loro - ha chiuso le porte ai colossi dello streaming, i porti del Festival di Venezia erano e sono rimasti aperti. Barbera è stato il primo a concedere il concorso a Netflix l’anno di Beasts of No Nation, e quest’anno con Netflix, e Amazon, ha fatto bingo. Sono sei, e tutti importantissimi, i titoli targati Netflix che vedremo al Lido: 22 July di Paul Greengrass (in concorso); Roma di Alfonso Cuaron (in concorso); The Ballad of Buster Scruggs di Joel e Ethan Coen (in concorso); Sulla mia pelle di Alessio Cremonini (Orizzonti); il Welles postumo The Other Side of the Wind (fuori concorso); il doc They'll love me when I'm dead (fuori concorso).

Prodotti da Amazon Studios sono invece Suspiria di Luca Guadagnino e Peterloo di Mike Leigh, entrambi presentati in concorso.



Sulla mia pelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I grandi autori



Non mancano, perché non possono mancare, al Festival di Venezia 2018 i grandi nomi del cinema internazionale. Orson Welles postumo, appunto, e Mike Leigh col suo Peterloo, ma anche i francesi Olivier Assayas e Jacques Audiard, che presentano rispettivamente Double vie e il western con Joaquin Phoenix, Robert Pattinson e John C. Reilly The Sisters Brothers.

E poi il messicano Alfonso Cuaron con Roma, il provocatore greco Yorgos Lanthimos con The Favourite, l'ungherese Laslo Nemes con Sunset e il messicano Carlos Reygadas con Nuestro tiempo. Senza contare la doppietta di Amos Gitai, Emir Kusturica e il suo documentario su Pepe Mujica, e Peter Bogdanovich col quello sul grandissimo Buster Keaton.



La Favorita: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’Oriente



La zona del pianeta che per Marco Müller, predecessore di Barbera, era una riserva di caccia sicura, l’Oriente più o meno estremo, è forse sotto-rappresentato alla Mostra del 2018, ma i suoi paladini sono magari pochi, ma molto buoni. Si parte con Shinya Tsukamoto, quello di Tetsuo, che presenta in concorso Killing, e si arriva a Tsai-Ming Liang e Zhang Yimou, che fuori concorso presentano rispettivamente Your Face e Shadows. Senza contare che in Orizzonti c’è Manta Ray del thailandese Phuttiphong Aroonpheng, un possibile erede di Apichatpong Weerasetakul.



Shadow: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le serie tv



Ce n’è soltanto una, e va bene così. Anche perché quell’una lì è L’amica geniale di Saverio Costanzo.

Le sorprese



Dopo tutto questo ben di Dio di programma, c’è ancora spazio per le soprese? C’è da sperarlo, perché la linfa vitale dei festival è fatta proprio da quel cinema meno noto o magari sconosciuto cui t’imbatti per caso, o sapendone proprio poco, e che diventa il carburante indispensabile per il furore cinefilo.

Speriamo di essere in grado di imbatterci, in queste sorprese, nel corso di un festival così ricco di tutto quel che abbiamo fino a qui descritto da rischiare di diventare fin troppo un percorso obbligato per quegli addetti ai lavori che non possono stravolgere più di tanto l’agenda dei media.

Tra i film in concorso, che seguiremo sicuramente, le speranze più grandi le coviamo per The Nightingale, il secondo film della Jennifer Kent di Babadook, per il polar Frères ennemis di David Oelhoffen e per l’argentino Acusada di Gonzalo Tobal.

Per quanto riguarda le altre sezioni, speriamo in Carmine Street Guitars di Ron Mann (Doc su un piccolo artigiano che costruisce chitarre a mano, con materiali di recupero, nel Village di New York), in Charlie Says, il nuovo film di Mary Harron sulle donne di Charles Manson, e in L'heure de la sortie di Sebastien Marnier.

Speriamo bene.

L'appuntamento per seguire il Festival di Venezia 2018, per voi lettori, è tutti i giorni, a tutte le ore, sulle pagine di Comingsoon.it, e sui nostri canali social: Facebook, Twitter e Instagram.