Festival di Venezia 2017: il Leone d'Oro va a Guillermo del Toro. Tutti i premi della 74a Mostra del Cinema

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2017, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Annette Bening.

Leone d'Oro miglior film:

The Shape of Water di Guillermo Del Toro

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

Foxtrot di Sameul Maoz

Leone d'Argento miglior Regia:

Xavier Legrand per Jusqu’à la garde

Coppa Volpi migliore attrice:

Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro

Coppa Volpi migliore attore:

Kamel El Basha per L’insulte di Ziad Doueiri

Premio per la miglior sceneggiatura:

Martin McDonagh, per Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Premio Speciale della Giuria:

Sweet Country di Warwick Thornton

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Charlie Plummer per Charley Thompson (Lean on Pete), di Andrew Haigh

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Jusqu'à la garde, di Xavier Legrand

Premio Orizzonti per il miglior film:

Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli

Premio Orizzonti miglior regia:

Vahid Jalilvand, di Bedoune Tarikh, Bedoune Emza (No Date, No Signature)

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Caniba di Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Lyna Khoudri, per Les Bienheureux di Sofia Djama

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Navid Mohammadzadeh, per Bedoune Tarikh, Bedoune Emza (No Date, No Signature) di Vahid Jalilvand

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Dominique Welinski e René Ballesteros per Los versos del olvido, di Alireza Khatami

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio:

Gros Chavrin, di Céline Deavux

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato:

idi i Smotri, di Elem Klimov

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema:

The Prince and the Dybbuk, di Elwira Niewiera e Piotr Rosolowsky

Venice Virtual Reality - Miglior VR:

Arden's Wake, di Eugene YK Chung

Venice Virtual Reality - Miglior Esperienza:

La camera insabbiata, di Laurie Anderson e Hsin-Chien Huang

Venice Virtual Reality - Miglior storia:

Bloodless, di Gina Kim