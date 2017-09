Festival di Venezia 2017: è stata una buona annata, e speriamo che i premi lo siano altrettanto

È stata una buona edizione, questa settantaquattresima del Festival di Venezia.

La migliore, forse, da quando Alberto Barbera ha ripreso la direzione dopo l’esperienza prematuramente interrotta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Certo, le annate cinematografiche sono come quelle del vino; e certo, la disponibilità di titoli ha aiutato: ma non è stato solo per quello, o per demerito di altri concorrenti, che in questo 2017 Barbera e i suoi sono stati in grado di mettere assieme il concorso più compatto e interessante da alcuni anni a questa parte.

Basterebbe pensare a Ammore e malavita, il divertentissimo film dei Manetti Bros. che ha fatto vincere a Venezia la scommessa italiana che gli altri anni - come lo scorso, con l’inadeguato e zoppicante Piuma - invece aveva perso (anche se sul fronte degli altri italiani selezionati in competizione, forse una riflessione va fatta).

Mettere i Manetti in concorso è stato forse un azzardo, ma un azzardo vincente, grazie alla qualità complessiva del film e la sua capacità di parlare la lingua del pop con intelligenza e cinefilia. E vedere andare un premio a questo musical-commedia d’azione sarebbe bellissimo, e anche un gran bel segnale a quella parte di mondo del cinema che confonde il cinema da festival o di qualità con la pesantezza intellettualoide a tutti i costi.

Ammore e malavita: Trailer Ufficiale del Film - HD

Che il cinema di qualità possa e debba parlare in qualche modo al pubblico, a Venezia lo hanno capito benissimo.

Non è un caso che tutti i film più belli sono arrivati al Lido già con un distributore che li farà uscire in sala nei prossimi mesi: i Manetti, appunto, ma anche Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, e perfino i cinefilissimi (e lunghissimi, tre ore l’uno) Ex Libris di Wiseman e Mektoub, My Love: Canto Uno di Kechiche. E perfino il Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, che pure fa parte della sezione Orizzonti, che ha inaugurato.

Tanti altri film - buoni e meno buoni, ma il livello medio è stato abbastanza alto - del concorso veneziano usciranno nelle nostre sale, a testimonianza di come un dialogo tra festival e pubblico può e deve essere possibile.

Ora non resta altro da fare che aspettare di conoscere le decisioni di Annette Bening e della giuria che presiede. Sarebbe giusto che il Leone d’oro andasse a uno dei quattro titoli che ho appena segnalato, che non solo solo i miei preferiti ma anche tra quelli che hanno ottenuto le medie più alte nei pagellini riportati sui dailies veneziani, assieme a The Shape of Water, The Third Murder, The Leisure Seeker e Suburbicon.

Dovendo sforzarmi di fare un pronostico, ho come l’impressione che - dati i tempi che corrono - quello della giuria sarà un verdetto che terrà conto della politica almeno quanto del cinema: e questo, unito alle stupide polemiche sessiste che spero non influenzino la presidente, potrebbe significare niente Leone a Kechiche, che lo meriterebbe.

Spero di sbagliarmi, anche perché, se non vince, il franco-tunisino è capace di smontare il Lido a morsi.

Mektoub, My Love: Canto Uno: Teaser trailer del film - HD

Politicissimi, anche se in maniera sottile, sono sia il documentario di Wiseman sulla New York Public che la noir comedy western di Martin McDonagh, che potrebbe rappresentare il compromesso perfetto tra le esigenze del cinema e quelle dell’impegno, col suo messaggio di apertura alla comprensione e alla tolleranza nell’America di oggi: resta da vedere se la Bening vuole vincere l’abituale ritrosia di presidenti statunitensi a premiare film di connazionali per guardare a parti del mondo più esotiche.

Non lo facesse, ecco che ci sono pronti un paio di film di livello decisamente inferiore ma utilissimi allo scopo: come il libanese L’insulto (anche lui verrà distribuito) e il cinese Angels Wear White, che ha dalla sua anche il fatto di essere diretto da una donna.

Se a Three Billboards non andasse il Leone, una Coppa Volpi negata a Frances McDormand sarebbe uno scandalo, con buona pace delle Helen Mirren e delle Charlotte Rampling, mentre resta da vedere se, sul fronte maschile, la giuria resisterà alla facile tentazione di premiare un altro grande vecchio come Donald Sutherland: che però - è notizia di queste ore - riceverà quest’anno l’Oscar alla carriera.

Nel palmarès, tra premi per la regia, la sceneggiatura e Premi speciali della Giuria, potrebbero rientrare anche Kore-Eda e - ahimé - il temibilissimo mother! di Darren Aronofsky, che a Venezia ha sempre trovato terreno fertile per le sue creazioni.

Vedremo, mancano poche ore. Poi, dalle 19, tutti davanti alla cerimonia di premiazione, che verrà trasmessa da Rai Movie, con patatine e spritz, in perfetto stile veneziano.