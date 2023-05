Festival di Cannes 2023: i 15 titoli che ci incuriosicono di più

News Cinema

Sta per iniziare la 76esima edizione del festival francese, e questi sono solo alcuni tra i film che attendiamo con maggiore curiosità al Festival di Cannes 2023

Si aprirà questa sera, con la proiezione ufficiale di Jeanne du Barry - La Favorita del Re, il film diretto e interpretato da Maïwenn con Johnny Depp, la 76esima edizione del Festival di Cannes, che Comingsoon.it seguirà quotidianamente con news, recensioni e video grazie agli inviati Federico Gironi e Mauro Donzelli.

Qui potete consultare il programma completo del Festival di Cannes 2023.

Tra i film che si contenderanno la Palma d'oro che verrà assegnata dalla Giuria Internazionale presieduta da Ruben Östlund ci sono anche tre film italiani, che sono Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher.

Del fillm di Nanni Moretti sappiamo già tutto (qui c'è la nostra recensione), mentre quelli di Bellocchio e Rohrwacher sono tutti da scoprire, e ci incuriosiscono molto. Li abbiamo infatti inseriti tra i 15 titoli del Festival di Cannes 2023 che più abbiamo voglia di scoprire nei prossimi giorni.

Ecco qui i 15 film del Festival di Cannes 2023 che ci incuriosiscono di più.

About Dry Grasses

About Dry Grasses (in concorso) è il nuovo film del regista turco Nuri Bilge Ceylan, uno che fa un cinema non certo per tutti i palati, rigorosamente autoriale com'è, ma indubbiamente di elevato valore. Vero e proprio habitué del Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria nel 2003 per Uzak, il premio per la miglior regia nel 2008 Le tre scimmie, un altro il Grand Prix Speciale nel 2011 per C'era una volta in Anatolia e la Palma d'oro per il film Il regno d'inverno - Winter Sleep nel 2014. Riuscirà a andare a premio anche stavolta? About Dry Grasses arriverà in Italia con Movies Inspired.





Asteroid City

Wes Anderson e Asteroid City (in concorso) non hanno certo bisogno di grandi presentazioni. Tuttavia, la curiosità di vedere questo suo nuovo film è tanta, specie dopo averne visto le prime immagini nel trailer che trovate qui di seguito. Anche perché, a dirla tutta, il suo ultimo The French Dispatch (anche questo presentato a Cannes) aveva fatto venire a molti il dubbio che la sua inconfondibile estetica si stesse trasformando un po' in stucchevole maniera. Ma quello che promette Asteroid City è qualcosa di coerente ma anche di diverso, di più astratto, paradossalmente più minimale. Staremo a vedere.



Asteroid City: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Wes Anderson - HD

La chimera

Corpo celeste. Le meraviglie. Lazzaro felice. Tre film (tutti e tre a Cannes, il primo nella Quinzaine, gli altri due direttamente in concorso) che hanno messo Alice Rohwacher sulla mappa delle registe più interessanti in circolazione, in Italia e nel mondo. Questa volta la regista, che torna a Cannes in concorso, racconta una storia che mescola la ricerca dell'amore con quella del guadagno facile, mettendo un misterioso e allampanato ragazzo inglese assieme a una banda di tombaroli impegnati a arraffare manufatti etruschi dai sepolcri sotterranei. Ci sono solo foto, ma sembrano interessanti, e tra queste e la trama c'è l'impressione che Alice Rohwacher sia esplorando territori nuovi.





« Drôles de Guerres »

Si mormorava da tempo che l'ultimo lavoro del grande Jean-Luc Godard, un cortometraggio, potesse essere proiettato al Festival di Cannes. Al momento dell'annuncio del programma, dal quale era assente, in molti erano rimasti delusi. Quando sono arrivate alcune integrazioni al programma, stesso discorso. Poi è stato annunciato il programma di Cannes Classics, ed eccolo lì, « Drôles de Guerres ». È stato descritto come "un gesto di cinema definitivo", e lo stesso Godard ne scrisse così: "Non fidandosi più dei miliardi di diktat dell'alfabeto per restituire la propria libertà alle incessanti metamorfosi e metafore di una lingua vera, tornando nei luoghi delle riprese passate, pur tenendo conto delle storie presenti".





Fallen Leaves

Aki Kaurismäki - per noi uno dei più importanti registi viventi - non faceva un film dal 2017, l'anno in cui L'altro volto della speranza venne presentato alla Berlinale, dove ottenne un Orso d'argento per la miglior regia. Questo suo nuovo Fallen Leaves (in concorso) è descritto come una "tragicommedia gentile" e rappresenta il quarto capitolo della cosiddetta "Trilogia dei perdenti", iniziata nel 1986 con Ombre nel paradiso e proseguita nel 1988 con Ariel e nel 1990 con La fiammiferaia. Secondo la produzione "con questo film Kaurismäki rende omaggio a Bresson, Ozu e Chaplin, raccontando una storia su quelle cose che potrebbero portare il senso di umanità nel futuro: il desiderio di amore, la solidarietà, la speranza e il rispetto per gli altri esseri umani, per la natura e per ogni cosa viva o inanimata".





Hypnotic

Presentato nella sezione Midnight Screenings, Hypnotic è un thriller che vede protagonista un attore che ci è molto caro come Ben Affleck, e un regista capace di riservare piacevolissime soprese: Robert Rodriguez, già enfant prodige con il leggendario esordio di El Mariachi, poi sodale di Tarantino in film come Dal tramonto all'alba e Planet Terror, autore di film per ragazzi come la saga di Spy Kids, ma anche dei due Machete e di molto altro cinema, compreso il sottovalitato Alita. Affleck è un poliziotto, cerca sua figlia, e William Fichtner è il villain di turno, uno che pare avere strani poteri.





Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Cosa c'è da dire? Qualcuno mai potrebbe sorprendersi del fatto che Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo di una saga leggendaria, sia tra i film che più abbiamo voglia e curiosità di vedere, fuori concorso, al Festival di Cannes? C'è qualcuno che, nell'attesa, non canticchi il tema di Indiana Jones scritto da John Williams? E se poi non bastasse la voglia di rivedere Harrison Ford nei panni del vecchio Indy, nel cast c'è pure Phoebe Waller-Bridge, quella di Fleabag. Serve altro? Spazio al trailer.



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kennedy

Non c'entrano niente John Fitzgerald, il Presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas, né suo fratello Bobby, né nessun altro membro di una delle famiglie più note e influenti degli USA. Questo Kennedy qui è un ex poliziotto che soffre di insonnia, che viene creduto morto ma che agisce nell'ombra. Il regista di Kennedy si chiama Anurag Kashyap, è indiano, e ha diretto alcuni film davvero pazzeschi, come Ugly o Raman Raghav 2.0 (noto anche come Psycho Raman, da noi visti solo ai festival. Ma, per dire, è anche quello della serie Netflix Sacred Games. Da queste parti puntiamo forte su questo film della sezione Midnight Screenings.





Killers of the Flower Moon

Anche in questo caso, non è che ci sia molto da dire e da spiegare. Parliamo di Martin Scorsese, e del suo nuovo film. Casomai, possiamo sottolineare come questo nuovo Killers of the Flower Moon sia stato voluto da Scorsese e dai suoi produttori fuori concorso, mentre Cannes spingeva forte per averlo tra i titoli che si contenderanno la Palma d'oro di questa 76esima edizione del festival. Il film segna la sesta collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, e la decima tra il regista e Robert De Niro. Le prime foto, a dirla tutta, lasciano un po' perplessi alcuni, ma è troppo poco per poter giudicare. Bisogna vedere.





Kubi

Viene presentato nella sezione Cannes Première Kubi, il film che segna il ritorno alla regia del grande Takeshi Kitano a sei anni dall'ultimo Outrage Coda, uscito nel 2017 e capitolo conclusivo di una trilogia di film sugli Yakuza chiamata, appunto, Outrage. Kubi è l'adattamento di romanzo omonimo scritto dallo stesso Kitano nel 2019, ed è un kolossal epico e d'azione che si ispira a un evento storico più volte evocato nella cultura popolare nipponica, il cosiddetto "incidente di Honno-ji". Parlando del suo film (che al contrario di quanto si pensava non dovrebbe più essere quello con cui abbandonerà la regia), Kitano non ha nascosto la volontà di rifarsi al cinema del grande maestro Akira Kurosawa, e in particolare a film come I sette samurai e Kagemusha.



Kubi: Il Trailer Ufficiale del Film di Takeshi Kitano in concorso a Cannes 2023 - HD

May December

Todd Haynes, uno dei grandi registi contemporanei, è un altro che a Cannes ci va spesso e volentieri. Due anni fa c'era stato col suo bellissimo documentario sui Velvet Underground, prima ancora, in concorso, con film come La stanza delle meraviglie (non una delle sue opere migliori), Carol, Velvet Goldmine. Questo suo nuovo May December, di nuovo in lizza per la Palma d'oro, vede Natalie Portman nei panni di un'attrice impegnata nelle ricerche per un film che sconvolge la vita di una coppia sposata (Julianne Moore e Charles Melton) che vent'anni prima era stata sulle prime pagine di tutti i giornali scandalistici del paese. Sulla carta, c'è di che leccarsi i baffi.





Project Silence

Da diversi anni a questa parte il Festival di Cannes ha, con una certa lungimiranza, aperto le porte al cinema coreano, e non solo quello dei grandi autori, come Park Chan-wook e Bong Joon-ho, ma anche quello di registi di alto livello che fanno, però, un cinema ancora più esplicitamente di genere. Quest'anno, oltre all'apocalittico Cobweb di Kim Jee-Woon, nelle Midnight Screenings c'è anche Project Silence, il film di Kim Tae Gon che racconta di un gruppo di persone impegnate per la sopravvivenza quando, in una nebbia fittissima, si trovano su un ponte sospeso che sta per crollare.





Rapito

Marco Bellocchio, splendido 83enne, sta inanellando una serie di film impressionanti: basti solo pensare allo straordinario documentario Marx può aspettare, o a Esterno notte, per cui è stato fresco vincitore del David di Donatello per la regia. Cannes, nel 2021, gli ha attribuito la Palma d'oro onoraria: ma lui, non contento, desideroso di nuove sfide, torna a lottare per la Palma d'oro per il miglior film con Rapito. Scritto con Susanna Nicchiarelli, Rapito (che esce nei cinema italiani il 25 maggio) racconta la vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858, all’età di sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico.



Rapito: Il Trailer Ufficiale del Film di Marco Bellocchio - HD

Strange Way of Life

Ci sono Pedro Pascal e Ethan Hawke che fanno i cowboy, il sottotesto è dichiaratamente queer, il titolo viene da un verso di una canzone di Amalia Rodrigues (che parla del fatto che non ci sia un'esistenza più strana di quella di colui che vive voltando le spalle ai propri desideri), e alla regia c'è un altro grandissimo regista, il madrileno Pedro Almodovar. È un cortometraggio ma chi se ne importa: d'altronde lo era anche lo splendido The Human Voice, quello che venne presentato a Venezia con Tilda Swinton magnifica protagonista.



Strange Way of Life: Il Trailer Ufficiale del film cortometraggio di Pedro Almodovar con Ethan Hawk e Pedro Pascal - HD

The Zone of Interest

Sono passati dieci anni dall'ultimo film di Jonathan Glazer, che è stato l'Under the Skin presentato a Venezia. Ora il regista inglese, noto anche per il suo lavoro come autore di famosissimi videoclip, torna sul grande schermo e arriva per la prima volta, in concorso al Festival di Cannes. The Zone of Interest non interessa però solo in virtù del nome del suo autore, ma anche perché si tratta dell'adattamento del romanzo omonimo (in Italia pubblicato da Einaudi col titolo "La zona di interesse) di uno dei maggiori scrittori contemporanei, Martin Amis. In più, mettiamoci che la storia tratta di nazismo e campi di sterminio, ma in maniera insolita, e il gioco è fatto.