Festival di Cannes 2021: probabile rinvio a luglio per lo storico appuntamento del calendario cinematografico

La pandemia non dà tregua e la stagione dei festival anche per questo 2021 ne sarà sconvolta. Dopo la decisione obbligata della Berlinale di passare al digitale ai primi di marzo, il Festival di Cannes, ancora provato dalla cancellazione dell’edizione 2020, sarà molto probabilmente ancora sconvolto anche quest’anno. Si attende una comunicazione per fine mese, per sapere se sarà mantenuta la tradizionale data di avvio a metà maggio, ma secondo quanto anticipa Variety sarebbe molto seriamente allo studio un rinvio in un intervallo fra il 5 e il 25 luglio.

Si era pensato inizialmente a uno spostamento a giugno, però il periodo è occupato dal mercato pubblicatario annuale, i Cannes Lions, previsto dal 21 al 25 giugno. Sarebbero stati avvisati anche gli hotel locali di un rinvio a luglio. Secondo quanto dichiarato a Variety dal proprietario di un hotel vicino al Palais des Festival, “ovviamente preferiremmo che il festival si svolgesse a maggio, ma abbiamo detto che saremmo contenti e pronti a dare il benvenuto al festival a luglio. Le date che abbiamo accettato sono fra il 5 e il 25 luglio. Per cui la data di inizio potrebbe essere proprio il 5, o qualche giorno dopo”.

Gli organizzatori starebbero considerando anche un’estensione del programma, a causa dei tanti film proposti. In un’intervista a Les Inrocks, il direttore Thierry Fremaux ha parlato della possibilità di iniziare la manifestazione un giorno prima e finire uno dopo, iniziando di lunedì e finendo di domenica.