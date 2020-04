Festival di Cannes 2020: Semaine e Quinzaine des Réalisateurs ufficialmente cancellate

News Cinema

Le sezioni parallele rispondono all'incertezza della selezione ufficiale con una decisione chiara e forse inevitabile.

Dopo il comunicato ancora incerto e in cerca di opzioni più o meno terrene della selezione ufficiale, le sezioni collaterali del Festival di Cannes 2020 hanno inviato una nota stampa in cui cancellano ufficialmente le loro edizioni di quest’anno.

“In seguito all’annuncio del Presidente francese del 13 aprile che ha vietato ogni festival fino a metà luglio, le sezioni parallele del Festival di Cannes riconoscono che il precedentemente considerato slittamento a fine giugno, inizio luglio non è più un’opzione possibile. Conseguentemente, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique e ACID sono spiacenti di annunciare la cancellazione delle edizioni 2020 a Cannes.

La crisi sanitaria a cui tutti attualmente stiamo facendo fronte rende impossibile anticipare il corso pratico degli eventi. In ogni caso, per supportare l’intera industria cinematografica colpito così duramente dalle circostanze attuali, ogni sezione, consultandosi con il Festival di Cannes, sta cercando il modo migliore per continuare a supportare i film proposti per l’edizione 2020.”

Firmato, Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique e ACID