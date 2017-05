Festival di Cannes 2017: la Palma d'Oro a The Square e tutti gli altri premi

Questi tutti i Premi del Concorso del 69esimo Festival Internazionale del Film di Cannes attribuiti dalla Giuria Internazionale presieduta da Pedro Almodovar e composta da Maren Ade, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wood, Will Smith, Paolo Sorrentino, Gabriel Yared.

Palma d'Oro per il miglior film:

The Square, di Ruben Östlund

Premio del 70esimo anniversario:

Nicole Kidman

Gran Premio:

120 battements par minute, di Robin Campillo

Premio alla Regia:

Sofia Coppola per L’inganno

Premio della Giuria :

Loveless, di Andrey Zyagintsev

Premio alla Sceneggiatura (ex-aequo):

Yorgos Lanthimos e Efthimis Filippu per The Killing of a Sacred Deer

e

Lynne Ramsay per You Were Never Really Here

Premio per l'Interpretazione Femminile:

Diane Kruger per In the Fade

Premio per l'Interpretazione Maschile:

Joaquin Phoenix per You Were Never Really Here

Camera d'Or per la miglior Opera Prima:

Jeune Femme, di Léonor Serraille

Palma d'Oro per il miglior cortometraggio:

Xiao Cheng Er Yue, di Qiu Yang

Menzione speciale a:

Katto, di Tempo Airaksinen