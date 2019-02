Festival di Berlino 2019: le nostre pagelle del concorso e le previsioni per l'Orso d'oro

Saltata la presentazione in prima mondiale di One Second, il nuovo film di Zhang Yimou, che ufficialmente non è stato termintato a tempo a causa di problemi tecnici incorsi nella post-produzione, ma che ufficiosamente sembra abbia avuto problemi a ottenere il visto da parte del governo cinese, il concorso del Festival di Berlino 2019 vede soli sedici titoli in lotta per l'Orso d'oro e gli altri premi.

A detta di entrambi i nostri inviati, ma in generale di tutta la stampa presente, si è trattato di un concorso e di una Berlinale decisamente sottotono, che ha confermato e se possibile superato le perplessità che aveva suscitato sulla carta. Il direttore uscente Dieter Kosslick non sembra essersi sforzato molto per far dimenticare le polemiche che hanno circondato gli ultimi anni della sua lunga stagione a capo del festival, e c'è a questo punto grande attesa di vedere cosa farà al suo posto Carlo Chatrian.

Tornando al concorso, secondo Mauro Donzelli e Federico Gironi solo cinque film sono stati degni della sufficienza: vale a dire meno di un terzo di quelli presentati. E sarà tra questi, con tutta probabilità, la lotta per i premi più importanti.

Secondo Donzelli, l'Orso d'oro andrà al cinese So Long, My Son, anche se il suo preferito del concorso è la commedia macedone God Exists, Her Name is Petrunya, diretta da un'abbonata alla Berlinale come Teona Strugar Mitevska.

Gironi, che quel film non l'ha visto perché quella mattina era andato a curiosare nel cinema di altre sezioni, pensa anche lui che il film cinese presentato ieri, So Long, My Son, che è anche il suo preferito, abbia le chance più alte per l'Orso d'oro, ma valuta anche La paranza dei bambini come possibile, agguerrito rivale, anche sul fronte degli attori.

Questi, comunque, sono i voti di Donzelli e Gironi ai film del concorso del Festival di Berlino 2019: