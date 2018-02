Festival di Berlino 2018: l'Orso d'oro al film rumeno Touch Me Not - Tutti i premi della 68aBerlinale

Sono stati annunciatii premi della 68° edizione della Berlinale. Tom Tykwer, presidente di giuria, e i suoi colleghi della Giuria Internazionale hanno decretato il seguente palmares: che, da per noi, ci permettiamo di giudicare piuttosto deludente, a partire dall'Orso d'oro assegnato a uno dei peggiori film del concorso.

Orso d'oro per il miglior film:

Touch Me Not di Adina Pintilie

Orso d'argento Gran Premio della Giuria:

Mug, di Malgorzata Szumowska

Premio Alfred Bauer per l'innovazione:

The Heiresses, di Marcello Martinessi

Orso d'argento per la miglior regia:

Wes Anderson per L'isola dei cani

Orso d'argento per la migliore attrice:

Ana Brun per The Heiresses

Orso d'argento per il miglior attore:

Anthony Bayon per La prière

Orso d'argento per la miglior sceneggiatura:

Manuel Alcalá & Alonso Ruizpalacios per Museo

Orso d'argento per il miglior contributo tecnico:

Elena Okopnaya, per costumi e scenografie di Dovlatov

Premio per la migliore opera prima:

Touch Me Not di Adina Pintilie

Menzione speciale:

An Elephan Sitting Still, di Hu Bo

Premio per il miglior documentario

Waldheims Walzer di Ruth Beckmann

Menzione speciale:

Ex Payé, di Luiz Bolognesi

Orso d'oro al miglior cortometraggio:

The Men Behind the Wall, di Ines Moldavsky

Orso d'Argento Premio della Giuria al cortometraggio:

Imfura, di Samuel Ishimwe

Panorama - Premio del Pubblico, fiction:

1° Profile di Timur Bekmambetov

2° Styx di Wolfgang Fischer

3° L'Animale di Katharina Mueckstein

Panorama - Premio del Pubblico, documentari:

1° The Silence of Others di Almudena Carracedo, Robert Bahar

2° Partisan, di Lutz Pehnert, Matthias Ehlert, Adama Ulrich

3° O processo di Maria Augusta Ramos