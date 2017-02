Festival di Berlino 2017: 10 film su cui scommettere

A Berlino la cotoletta panata si chiama schnitzel (ed è buonissima). A Berlino andare dall'aeroporto "low cost" al centro della città servono 3 euro e 40 centesimi e una quarantina di minuti. A Berlino, in questi giorni, le temperature sono stabilmente sotto lo zero, e a Berlino, oggi, parte la 67esima edizione di uno dei più importanti festival d'Europa.

Come da tradizione, il Festival diretto da Dieter Kosslick appare sobrio e politicamente impegnato, senza troppe concessioni allo spettacolo o al glamour; come sempre, Panorama è una sezione dove queer è la parola d'ordine, e dove Forum esplora le tendenze più avanguardistiche e sperimentali del cinema di oggi.

Sulla carta, il programma di questa Berlinale del 2017 non fa esattamente scintille. Ma ci sono comunque dei titoli che, per un motivo o per un altro, stimolano interesse e curiosità, e sui quali scommettiamo volentieri.

Ne ho selezionati 10: eccoli qui.

somniloquies, di Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (Forum)

Registi ma prima ancora antropologi, Paravel e Castaing-Taylor lavorano al Sensory Ethnographic Lab dell'Università di Harvard e girano film che hanno ridefinito il concetto stesso di cinema documentario. Sono, per intenderci, quelli di Leviathan, uno dei film più coinvolgenti e sconvolgenti degli ultimi anni, che ti gettava sensorialmente a bordo di un peschereccio al largo delle coste atlantiche. In questo film esplorano il confine tra mondo dei sogni e realtà fisica a partire dalla vicenda di Dion McGregor, songwriter americano diventato famoso per raccontare i propri sogni a voce alta mentre li faceva.

Golden Exits, di Alex Ross Perry

Perry è uno dei reucci del nuovissimo cinema indipendente americano. Questa volta, seguendo le sorti di una ragazza australiana che si trasferisce a New York per lavoro (lei è Emily Browning), racconta una manciata di personaggi di diverse generazioni (ventenni, trentenni e quarantenni), le loro interdipendenze, i loro egoismi, i loro privilegi. Nel cast di sono anche Adam Horovitz, Mary-Louise Parker, Lily Rabe, Jason Schwartzman, Chloë Sevigny e Analeigh Tipton.

Chiamami con il tuo nome, di Luca Guadagnino (Panorama Special)

Dopo A Bigger Splash, snobbato in Italia ma osannato in America, e prima del già chiacchieratissimo remake di Suspiria che ha scatenato le ire del clan Argento, Guadagnino adatta (con James Ivory) un romanzo di romanzo di André Aciman, e racconta dell'amore tra l'italiano Elio e l'americano Oliver, che scoppia impetuoso e imprevisto durante le vacanze estive che i due stanno trascorrendo sulla Riviera di Ponente del 1983. A interpretare i due ragazzi ci sono Timothée Chalamet e Armie Hammer. Unico film italiano presente a Berlino.

I am Not Your Negro, di Raoul Peck

Uno dei film documentari che lotteranno per il premio Oscar di categoria tra pochissime settimane. Diretto da Raoul Peck (che a Berlino porta anche un film sul giovane Karl Marx), cerca di sintetizzare la storia della questione razziale negli Stati Uniti a partire dal manoscritto incompiuto di James Baldwin, con la voce narrante di Samuel L. Jackson. A breve sarà disponibile anche s Netflix.

El Bar, di Alex de la Iglesia (Competition - Fuori concorso)

Un bar un po' scalcinato in una deserta piazza madrilena d'estate. Un avventore che esce e viene steso da un invisibile cecchino. Gli altri che capiscono di essere bloccati dentro il locale, senza possibilità di chiamare aiuto. Ma forse il vero pericolo sta dentro il bar. Alex de la Iglesia fa la cosa che sa fare meglio: la commedia nera, nerissima, venata di thriller e magari anche una spolveratina di horror all'acqua di rose. Manca, nel cast, la bellezza della musa del regista Carolina Bang, ma per il resto c'è tutto quello che serve.

The Dinner di Oren Moverman (Competition)

Proprio a Berlino Moverman aveva portato il suo ottimo film d'esordio nella regia, Oltre le regole, e ora torna, in concorso, con l'adattamento del romanzo di Herman Koch "La cena". Richard Gere (che con Moverman ha girato Gli invisibili), Rebecca Hall, Laura Linney e Steve Coogan, un cast mica da ridere, interpretano due coppie che si vedono attorno a un tavolo per discutere di una questione un po' spinosa: un crimine commesso dai loro due figli adolescenti, che però ancora non sono stati scoperti.

Final Portrait, di Stanley Tucci (Competition - Fuori concorso)

Stanley Tucci è bravo, è simpatico, è intelligente. Stanley Tucci arriva a Berlino con un film biografico sullo scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, che è interpretato da un somigliantissimo Geoffrey Rush. Si racconta l'animo tormentato dell'artista a partire dalla biografia scritta dal critico d'arte americano James Lord (Armie Hammer, ancora lui), che posò per lui e con lui trascorse alcune intensissime settimane. Nel cast, anche Clémence Poésy e Tony Shalhoub.

Return to Montauk, di Volker Schlöndorff (Competition)

Bisogna dire la verità: in molti consideravano oramai bollito il regista tedesco del Tamburo di latta. Poi, un paio d'anni fa, Schlöndorff ha servito a pubblico e critica un film bellissimo come Diplomacy - Una notte per salvare Parigi, e il giudizio di quei molti è cambiato. Forte di quella riscossa, il tedesco torna alla Berlinale e torna ad adattare un romanzo di Max Frisch, raccontanto la storia di uno scrittore tedesco che torna negli Stati Uniti con la speranza di incontrare nuovamente la sua ex giovane amante. Protagonisti, Stellan Skarsgård e Nina Hoss.

The Other Side of Hope, di Aki Kaurismäki (Competition)

Quello del finlandese è uno dei film più attesi dell'anno, per quanto mi riguarda. Perché Kaurismäki è uno dei grandi dei nostri anni, perché il suo stile personalissimo e stralunato conquista (quasi) sempre, perché in questo caso ha deciso di raccontare (a modo tutto suo) del dramma dei rifugiati che l'Europa e il mondo stanno vivendo. Un giovane profugo siriano arriva in Finlandia e incontra un ex commesso viaggiatore di Helsinki che si è riciclato come ristoratore. Cosa ne verrà fuori?

The Other Side of Hope: Trailer del film, versione originale | HD

The Lost City of Z, di James Gray (Berlinale Special)

Parlando di grandi, James Gray è sicuramente uno di loro. Non sono un fan del suo ultimo The Immigrant, ma film come The Yards, I padroni della notte e Two Lovers bastano e avanzano per perdonargli un piccolo, relativo passo falso. Qui, poi, sceglie di raccontare una storia (vera) dagli echi herzoghiani, quella di un esploratore britannico ossessionato dalla scoperta (mai riconosciuta da altri) di una civiltà amazzonica di cui si erano perse tutte le tracce. Ci sono Charlie Hunnam, Robert Pattinson e la bellissima Sienna Miller. Mi pare sufficiente.