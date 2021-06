Festival del Cinema Italiano: stasera il gran finale con la premiazione e Oliver Stone in collegamento video

News Cinema

A San Vito Lo Capo si conclude la seconda edizione del Festival del Cinema Italiano con la cerimonia di premiazione che andrà in onda su Rai2 in seconda serata il 13 luglio.

Collocata all'estremo nord-ovest della Sicilia, la nota cittadina di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è una meta molto affollata nei mesi estivi. In questo inizio di giugno arrivano forti segnali di ripresa per quanto riguarda il settore turistico che viaggiano in parallelo con la ripartenza del cinema nelle sale cinematografiche e il Festival del Cinema Italiano che si sta svolgendo in questa località, sta dando un grande contributo su entrambi i fronti. Al Cine Teatro Comunale di San Vito Lo Capo da martedì scorso sono in proiezione otto film italiani selezionati per concorrere alle Stelle d'Argento, i premi del Festival, insieme alle sezioni collaterali con quindici cortometraggi e quattro documentari a tema ambientale che sono diventati il pretesto per parlare di ambiente nelle tavole rotonde pomeridiane. La serata conclusiva della manifestazione avverrà questa sera sabato 12 giugno con la cerimonia di premiazione, condotta da Veronica Maya, che andrà in onda in seconda serata su Rai2 il 13 luglio.

Con la direzione artistica di Paolo Genovese e l'organizzazione della società A&D Comunicazione di Antonio Voltolina, il Festival del Cinema Italiano ha portato nella cittadina siciliana molti ospiti, dai membri della giuria Serena Autieri, Chiara Francini, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro e il regista Christian Marazziti. Non sarà fisicamente presente il presidente della giuria Silvio Orlando, ma non mancherà un suo messaggio. Ad accompagnare i vari film in concorso si sono avvicendati gli attori Dario Cassini e Giulia Petrini (I predatori), Ivana Lotito (Rosa Pietra Stella), Lorenza Indovina (Cosa sarà), Federico Rosati e il rapper Clementino prestato alla recitazione (Cobra non è) e i registi Marco Mario De Notaris (La tristezza ha il sonno leggero), Umberto Carteni (Divorzio a Las Vegas) e Marcello Sannino (Rosa Pietra Stella). A tutti questi nomi si afficherà nel corso della serata quello del regista americano Oliver Stone grazie a un collegamento virtuale con gli Stati Uniti.

Nella cittadina siciliana sono giunti anche i giurati Marcello Foti, giornalista e produttore cinematografico, i giornalisti Marta Perego e Marino Midena e la regista Rosalba Vitellaro, i quali saranno chiamati ad assegnare la Stella d’Argento al miglior documentario. A condurre la cerimonia di premiazione, che verrà trasmessa su Rai2 il 13 luglio, in seconda serata, sarà Veronica Maya. Tra gli ospiti d’onore il presidente onorario del Festival Fabrizio Del Noce e Beppe Convertini.

Qui sotto Clementino si esibisce in spiaggia in un freestyle.

Il Festival del Cinema Italiano è organizzato da A&D Comunicazione, si svolge in presenza in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid-19. Si avvale del patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC), del Ministero dell’Ambiente, della Regione Sicilia, del Comune di San Vito Lo Capo, del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Riserva Naturale dello Zingaro. Ed il sostegno del MiC, della Regione Sicilia e del Comune di San Vito Lo Capo. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Parmigiano Reggiano, Albastar.es (compagnia aera partner del Festival), Airgest Aeroporti di Trapani, Buy Buy Sicily, Arà: è Sicilia, Abate Franca Alba Vini, Sacchi Gioielli - l’orafo artigiano che ha creato la “Stella d’argento”-; tra i media partner: Rai2, Rai Radio2, Sky TG24, Ciak magazine, Leblon Communication, Rai Radio Live, Coming Soon, Casa del cinema di Roma, Smile Vision, centromedia Camelot, Ciak si gira, Radio Marsala Centrale.