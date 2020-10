Festival del Cinema Italiano: serata conclusiva ricca di ospiti a San Vito Lo Capo

News Cinema

La manifestazione che ha portato film, cortometraggi e documentari italiani a San Vito Lo Capo, si avvia verso il gran finale.

Saranno assegante questa sera al Teatro Comunale “Frate Anselmo Caradonna” di San Vito lo Capo Le stelle al cinema ai film, corti e documentari in concorso nella prima edizione del Festival del Cinema Italiano, di cui il regista Paolo Genovese è direttore artistico. La cerimonia sarà trasmessa su Rai 2 nella serata del 13 ottobre. A condurre la serata ci sarà la showgirl Veronica Maya. Le esibizioni musicali saranno affidate a Sofia Tornambene, vincitrice della 13ª edizione di X Factor Italia, e la cantautrice e scrittrice pugliese Erica Mou. A strappare le risate del pubblico ci penserà il comico siciliano Roberto Lipari. In collegamento virtuale è previsto un intervento di Amadeus, il quale invierà un saluto alle persone sedute in sala.

“Penso che aver lanciato questo nuovo appuntamento cinematografico sia un atto di coraggio in un momento così difficile per tutti, ma soprattutto ancora più duro per il mondo dello spettacolo, lanciare una novità, un'opera prima" dichiara il presidente onorario del Festival, Fabrizio Del Noce, il quale spera in una continuità di questi eventi "che sono anche un po' un punto di riferimento sia per lanciare o consolidare nuovi attori, sia per dare nuove speranze a coloro che in questo mondo ci vivono davvero con molto entusiasmo”.

La serata di la proiezione ieri sera degli ultimi due titoli in concorso, Non odiare e Paradise, una nuova vita, la giuria presieduta da Massimiliano Bruno e composta da Matilde Gioli, Michela Andreozzi, Rolando Ravello, Paolo Kessisoglu e Edoardo Leo, sarà chiamata ad eleggere i vincitori. La giuria composta dai giornalisti Stefano Amadio, Arianna Finos e Annamaria Piacentini dovrà invece eleggere il migliore dei quattro documentari con tematiche ambientali che sono stati proiettati nei giorni del Festival, La lunga rotta, The Climate Limbo, Soyalism e Tra il mare e la terra. Saranno inoltre assegnati a Matilde Gioli e Stefano Fresi, rispettivamente, il Premio Franca Valeri e il Premio Vittorio Gassman.

Leggi anche Non odiare: la recensione del film di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann

Qui sotto i trailer di Non odiare (attualmente in programmazione nei cinema) e Paradise, una nuova vita (dall'8 ottobre in sala).



Non odiare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD