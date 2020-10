Festival del Cinema Italiano: Semina il vento e Il regno i due film della seconda serata

News Cinema

Il produttore Paolo Benzi e il regista Francesco Fanuele hanno accompagnato rispettivamente Semina il vento e Il regno, i film presentati alla seconda serata del Festival del Cinema Italiano.

A San Vito Lo Capo, con un'invidiabile temperatura intorno ai 25 gradi nonostante il tempo variabile, prosegue gli appuntamenti con il Festival del Cinema Italiano. Semina il vento e Il regno sono stati i due film della seconda serata del 30 settembre 2020, proiettati Teatro Comunale "Frate Anselmo Caradonna" allestito a quatier generale della manifestazione.

Il produttore Paolo Benzi ha accompagnato Semina il vento, opera seconda di Danilo Caputo, un film sensoriale che invita lo spettatore a lasciarsi andare per entrare in contatto con la natura e l'amore per essa che nutre il personaggio di Nica, interpretata da Yile Yara Vianello. "Per questo abbiamo affidato gli effetti sonori a un sound designer danese, Peter Albrechtsen, che ha lavorato anche su Dunkirk" racconta Benzi, il quale mostra una sensibilità rara per un produttore quando dice, con il suo lavoro e la responsabilità che ne consegue, di voler cercare di uscire dalla logica del consumo creando film che non siano soltanto dei prodotti commerciali. Certamente Semina il vento, prodotto da Benzi in collaborazione con una società francese e una greca, è un film d'autore che racconta una storia in cui gli ulivi malati del terreno di una famiglia rispecchiano il cedimento dei valori stessi che la famiglia ha perso strada facendo. Il film ha trovato un distributore internazionale quando è stato presentato lo scorso febbraio nella sezione Panorama del Festival di Berlino .

È un tuffo in un tempo lontano dalla nostra vorticosa contemporaneità, invece, la commedia Il regno. Il regista Francesco Fanuele, qui all'esordio in un lungometraggio, è a San Vito Lo Capo e spiega quanto la coppia Stefano Fresi e Max Tortora siano stati il vero valore aggiunto del film. La storia della commedia colloca i due attori in un surreale contesto medievale, dove il tempo si è fermato all'anno 1100 dopo Cristo. "Ridevano in continuazione ed erano quasi ingestibili all'inizio" racconta Fanuele, "mi davano retta sul set, ma ero io il primo a dire di sentirsi liberi di tirare fuori le proprie idee". Il film è "smaccatamente politico, così tanto da non esserlo proprio" continua il regista sottolineando che si tratta più di una storia di amore paterno che porta con sé la domanda se il potere non logori più chi ce l'ha di chi non ce l'ha. Il regno è disponibile al noleggio e all'acquisto in digitale sulle principali piattaforme streaming, oltre a essere incluso nell'abbonamento di Amazon Prime Video.

Il Festival del Cinema Italiano, con la direzione artistica di Paolo Genovese, è aperto a tutti gratuitamente previa prenotazione sul sito ufficiale festivaldelcinemaitaliano.com, dove è presente anche il programma di incontri e proiezioni fino al 3 ottobre 2020. È possibile inoltre seguire le dirette streaming degli appuntamenti pomeridiano sulla pagina Facebook del Festival @festivaldelcinemaitalianoFCI.

Festival del Cinema Italiano: il programma di oggi giovedì 1 ottobre

14:30 - 15:30 presentazione e proiezione cortometraggi

- Una cosa mia

- il nostro tempo

15:30 - 17:00 convegno cinema

Covid: e se fosse un'opportunità? Manuale per un cinema più forte della pandemia

17:30 - 18:30 presentazione e proiezione documentario

The Climat Limbo

18:30 - 20:00 convegno ambiente

Le cause e gli effetti del clima che cambia

20:30 - 00:30 presentazione e proiezione film

- Guida romantica a posti sperduti

- La vacanza

Qui sotto i trailer di Semina il vento e de Il regno.



