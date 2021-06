Festival del Cinema Italiano di San Vito Lo Capo al via: si riparte dai film I Predatori e Cobra non è

News Cinema

Dopo la preapertura di ieri, debutta ufficialmente oggi il Festival del Cinema Italiano che si svolge a San Vito Lo Capo dall'8 al 12 giugno.

Dopo la pre-apertura di ieri sera con la proiezione di Per Grazia ricevuta (1971), omaggio all'interprete e regista del film Nino Manfredi per celebrare il centenario della sua nascita, il Festival del Cinema Italiano debutta ufficialmente oggi 8 giugno e fino alla serata di premiazione di sabata 12 offrirà ai cittadini di San Vito Lo Capo un programma focalizzato su ambiente e sui film di recente produzione del nostro paese. La manifestazione cinematografica si avvale della direzione artistica di Paolo Genovese e propone un concorso con otto film, quindici cortometraggi e quattro documentari, tutti rigorosamente italiani che sono programmati al Cine Teatro Comunale di San Vito lo Capo, trasformato per l'occasione in PalaFestival. La giuria dei lungometraggi e dei corti, composta da Silvio Orlando (presidente), Serena Autieri, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Christian Marazziti, assegnerà le Stelle d’argento al cinema italiano alle seguenti categorie: Miglior film - Migliore regia - Miglior opera prima - Miglior cortometraggio - Migliore attore e attrice protagonista - Migliore attore e attrice non protagonista.

Completano le attività altri appuntamenti dedicati al mondo del Cinema e dell’Ambiente, questi ultimi volti a sensibilizzare il pubblico verso comportamenti più virtuosi per la salvaguardia del nostro pianeta. Gli incontri e i dibattiti della sezione Ambiente (tematica volta quest’anno a dare voce alla riforestazione terrestre e marina) si avvalgono del coordinamento scientifico del giornalista Rai, Maurizio Menicucci. In programma anche la proiezione di documentari in concorso, che la Giuria - composta da Marcello Foti del Centro Sperimentale Cinematografia, dai giornalisti Marta Perego e Marino Midena e dalla regista Rosalba Vitellaro selezionerà per assegnare la Stella d’argento al miglior documentario.

Il programma della prima giornata, in gara per la sezione lungometraggi, prevede i titoli I predatori di Pietro Castellitto e Cobra non è di Mauro Russo. Sono tanti gli ospiti attesi durante i giorni del Festival che interverranno ogni sera sul palco prima delle proiezioni che sarà condotta da Veronica Maya e andrà in onda in seconda serata su Rai2.

Qui sotto i titoli del Festival, il cui programma integrale è disponibile sul sito ufficiale festivaldelcinemaitaliano.com.

FILM IN CONCORSO

- I PREDATORI regia Pietro Castellitto (che ha appena ricevuto le nomination come Miglior regista esordiente e attore non protagonista (Massimo Popolizio)

- SI MUORE SOLO DA VIVI regia Alberto Rizzi

- ROSA PIETRA STELLA regia Marcello Sannino (nomination appena ricevuta ai Nastri d’argento come Miglior soggetto)

- COBRA NON È regia Mauro Russo

- COSA SARÀ regia Francesco Bruni (che ha appena ricevuto ai Nastri d’Argento le nomination come Miglior film, Miglior regia, sceneggiatura, attore protagonista (Kim Rossi Stuart), attrice non protagonista (Raffaella Lebbroroni)

- LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO di Mario Marco De Notaris (che ha ricevuto proprio ieri ai Nastri d’argento due nomination come Miglior fotografia per Francesca Amitrano e come Miglior attrice commedia per Eugenia Costantini)

- IL BUCO IN TESTA regia Antonio Capuano (che ai Nastri D’argento ha appena ricevuto la Nomination come Miglior regia e Miglior attrice protagonista per Teresa Saponangelo)

- DIVORZIO A LAS VEGAS regia di Umberto Carteni

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

Gas station di Olga Torrico

Il vestito di Maurizio Ravallesi

Tutte le strade di Samuel di Marzo

Come un uovo nel radiatore di Davide Maria Valsecchi

Verdiana di Daniele Lince e Elena Beatrice

Pepitas di Alessandro Sampaoli

Fulmini e saette di Daniele Lince

La triste vita del mago di Francesco D’Antonio

Onululo di Iacopo Zanon L

Mr H di Giulio Neglia

Come a Micono di Alessandro Porzio

Being my mom di Jasmine Trinca

L’oro di famiglia di Emanuele Pisano

Il ritratto di Francesco Della Ventura

Houston avete un problema di Giancarlo Figuccio

DOCUMENTARI IN CONCORSO

IL POPOLO DEL CIPRESSO 50' di Giacomo Agnetti

DEFORESTAZIONE MADE IN ITALY 67' di Francesco De Augustinis

ALBERI 30' di GABRIELE DONATI, SILVIA GIRARDI

PADENTI / FORESTA 24' di Marco Antonio Pani