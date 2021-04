Festival del Cinema Italiano: annunciata la seconda edizione a San Vito Lo Capo, diretta anche quest'anno da Paolo Genovese

News Cinema

La manifestazione si terrà a San Vito Lo Capo dall'8 al 12 giugno. Spazio anche all’Ambiente con documentari in concorso e attraverso dibattiti.

Il grande cinema anche quest’anno ritorna protagonista in Sicilia. Attori, attrici, registi e critici cinematografici si ritroveranno nuovamente a San Vito Lo Capo per una maratona di proiezioni ed incontri scientifici di alto livello. Film di registi affermati, opere prime di giovani esordienti e cortometraggi di produzione italiana: è questo il programma della seconda edizione del Festival del Cinema Italiano, che si terrà a San Vito Lo Capo dall’8 al 12 giugno.

Sotto la direzione artistica di Paolo Genovese, proprio come la scorsa edizione svoltasi nell'ottobre 2020 nel massimo rispetto dei protocolli sanitari, registi, gli ospiti animeranno l’evento che vuole essere un segno di ripartenza per il mondo della cultura ed una vera e propria cassa di risonanza per le realtà imprenditoriali del settore, messe a dura prova ormai dall’inizio della pandemia. Anche quest’anno, ampio spazio sarà dedicato all’Ambiente, con proiezioni di documentari in concorso e dibattiti con esperti nazionali ed internazionali, che tratteranno il tema della Riforestazione terrestre e marina, con il coordinamento scientifico del giornalista RAI Maurizio Menicucci.

“Il Festival del Cinema Italiano, per il secondo anno a San Vito Lo Capo porta in Sicilia il meglio del nostro cinema" afferma Antonio Voltolina, direttore generale del Festival, "nato dalla ferma intenzione di celebrare e valorizzare le produzioni nazionali, quest'anno l'evento mira ad offrire un contributo concreto alla ripartenza della cultura nel nostro Paese”.