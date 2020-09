Festival del Cinema Italiano: al via la prima edizione a San Vito Lo Capo diretta da Paolo Genovese

News Cinema

Dal 29 settembre al 3 ottobre, il Festival del Cinema Italiano si svolgerà in Sicilia, a San Vito Lo Capo, con l'intento portare l'attenzione anche sulle delicate questioni ambientali.

Dal 29 settembre al 3 ottobre 2020 si svolgerà a San Vito Lo Capo la Prima edizione del Festival Del Cinema Italiano con la direzione artistica di Paolo Genovese.

Il Festival del Cinema Italiano è una manifestazione cinematografica che celebra e valorizza le produzioni nazionali, in particolare le opere prime e seconde dei film dell'ultimo anno. "La prima domanda che solitamente mi viene fatta è, perché l'ennesimo festival di cinema?" racconta Genovese in conferenza stampa, "perché sì, perché portare il cinema in mezzo alle persone e permettere l'incontro e il confronto con chi il cinema lo fa, è un modo per sostenere l'arte e l'industria cinematografica del nostro paese".

Per i cinque giorni di festival, il programma prevede la proiezione di sette film e sei cortometraggi ai quali, parallelamente, verranno presentati documentari sulle tematiche ambientali di cui dovremmo essere tutti più consapevoli. Non è un caso che sia la cittadina siciliana di San Vito Lo Capo la location del festival, un luogo immerso in una meraviglia naturale e reso recentemente plastic free da un'ordinanza municipale. Il festival punta a far conoscere più da vicino i grandi temi relativi alla battaglia contro i cambiamenti climatici e le misure attraverso le quali affrontare il futuro in chiave sostenibile. La sezione dedicata ai temi ambientali è curata dall'organizzazione ambientalista MedReAct (Mediterranean Recovery Action).

Ad assegnare le Stelle d'Argento per film e corti è stata chiamata una giuria composta da personalità note del nostro cinema quali Michela Andreozzi, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Rolando Ravello, Paolo Kessisoglu e Massimiliano Bruno che ne sarà il presidente. I lungometraggi in programma sono i seguenti:

29/09 - PADRENOSTRO di Claudio Noce

30/09 - SEMINA IL VENTO di Danilo Caputo

30/09 - IL REGNO di Francesco Fanuele

01/10 - GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia Farina

01/10 - LA VACANZA di Enrico Iannaccone

02/10 - NON ODIARE di Mauro Mancini

02/10 - PARADISE, UNA NUOVA VITA di Davide Del Degan

I cortometraggi:

30/09 - IL RICORDO DI DOMANI di Davide Petrosino

30/09 - U’SARCINALE di Ernesto Censori

01/10 - UNA COSA MIA di Giovanni Dota

01/10 - IL NOSTRO TEMPO di Veronica Spedicati

02/10 - UNA SIGNORA CON SESAMO di Giuseppe Moschella

02/10 - I CATCH YOU di Lorenzo Mannino

I documentari in programma, che saranno seguiti da dibattiti scienziati ed esperti sui temi ambientali, sono i seguenti:

30/09 - LA LUNGA ROTTA di Roberto Lo Monaco, seguito dal dibattito "Gli oceani serbatoio di vita e ossigeno per il pianeta" con Carlo Cerrano, Domitilla Senni, Federico Gelmi e Roberto Lo Monaco

01/10 - THE CLIMATE LIMBO di Elena Brunello, Paolo Caselli e Francesco Ferri, seguito dal dibattito "Le cause e gli effetti del clima che cambia" con Domenico Gaudioso, Giuseppe Onufrio e Elena Brunello

02/10 - SOYALISM di Stefano Liberti e Enrico Parenti, seguito dal dibattito "Siamo pronti per la transizione agroecologica?" con Luca Colombo, Giovanni Dara Guccione e Enrico Parenti

03/10 - TRA IL MARE E LA TERRA di Marco Spinelli, seguito dal dibattito "Il cinema e la cultura a sostegno dell'ambiente" in cui si prova a capire quali impegni possa assumersi il cinema per salvaguardare l’ambiente

Infine i convegni sul cinema:

30/09 - IL MIO ALBERTONE, a cent'anni dalla nascita, c'è un po' di Sordi in ognuno di noi

01/10 - COVID: E SE FOSSE UN’OPPORTUNITÀ?, manuale per un cinema più forte nella pandemia

02/10 - TUTTO FILM E BOTTEGA, il cinema italiano dall'artigianato all'industria

Il Festival del Cinema Italiano è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia e Comune di San Vito Lo Capo, Centro Sperimentale di Cinematografia, Riserva Naturale dello Zingaro e con il sostegno di Mibact e Comune di San Vito Lo Capo. L’organizzazione è curata da A&D Comunicazione, la produzione dell’edizione 2020 da Nexthing Entertainment. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Buy Buy Sicily, Fourghetti, Sacchi Gioielli, Edil Impianti, Gallery Mood, Villaggio Cala Mancina, Capellimania Maria Avaro, Wmesh e tra i media partners: Sky Cinema, Leblon Communication, Rai Radio Live, Smile Vision e Coming Soon.