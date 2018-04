Festival del Cinema Europeo di Lecce 2018: il programma della diciannovesima edizione

Si svolgerà a Lecce dal 9 al 12 aprile la diciannovesima edizione del Festival del Cinema Europeo, il cui programma è stato presentato oggi a Roma alla presenza del direttore Alberto La Monica, del Presidente di Apulia Film Commission Maurizio Sciarra, dell’Assessore Industria Turistica e Culturale Regione Puglia Loredana Capone e, fra gli altri, di Carlo e Luca Verdone.

Ad aprire la manifestazione sarà l’anteprima del nuovo film di Nico Cirasola Rudy Valentino, che arriva in sala a maggio e che è interpretato da Pietro Masotti, Tatiana Luter, Claudia Cardinale, Alessandro Haber, Nicola Nocella, Luca Michele Cirasola, Rosaria Russo.

Saranno invece dedicati al 1968, di cui ricorre il cinquantesimo anniversario e a cui il festival ha scelto di rendere omaggio, cinque memorabili film scelti da Luciana Castellina e da Carlo Verdone: I pugni in tasca di Marco Bellocchio (nell'edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna), One Plus One di Jean-Luc Godard, The Dreamers di Bernardo Bertolucci, Qualcosa nell'aria di Olivier Assayas e Fragole e sangue di Stuart Hagmann. Sempre Verdone, insieme al fratello, consegnerà, sabato 14 aprile, il Premio Mario Verdone, riconoscimento assegnato a un giovane autore italiano di età non superiore ai quarant’anni. A contenderselo, quest'anno, sono Roberto De Paolis (Cuori Puri), Simone Godano (Moglie e marito) e Antonio Padovan (Finché c’è prosecco c'è speranza). Ci sarà, come nel 2017, anche un Riconoscimento Speciale, che andrà ad Andrea De Sica per I figli della notte.

Sempre dall’Italia arriverà, e sarà mostrato per la prima volta, Respiri, che verrà accompagnato a Lecce dal regista Alberto Fiorillo e dagli attori Alessio Boni, Pino Calabrese, Eva Grimaldi. Altro Evento Speciale da segnalare è l’anteprima di Broken di Edmond Budina, che lo presenterà al pubblico del Festival.

I film in concorso, che arrivano da vari paesi europei, sono dieci e si contenderanno l'Ulivo d’Oro "Premio Cristina Soldano al Miglior Film" e altri trofei che verranno assegnati da una giuria presieduta da Beki Probst. A questi si aggiungono il Premio FIPRESCI, il Premio Cineuropa, il Premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Premio Agiscuola. I titoli sono: Agape di Branko Schmidt, Beyond Words di Urszula Antoniak, Cobain di Nanouk Leopold, Darling di Birgitte Stærmose, Disappearance di Boudewijn Koole, Pororoca di Constantin Popescu, Scary Mother di Ana Urushadze, 3/4 Three Quarters di Ilian Metev, Yellow Heat di Fikret Reyhan e The Party’s Over di Marie Garel-Weiss.

I grandi protagonisti dell’Edizione 2018 del Festival del Cinema Europeo, che incontreranno il pubblico e riceveranno L'Ulivo d'Oro alla carriera sono il regista inglese Michael Winterbottom, la regista ungherese Ildikó Enyedi​ e gli attori italiani Kim Rossi Stuart e Jasmine Trinca, che hanno lavorato insieme in Romanzo criminale, Piano, Solo, Tommaso e in Maraviglioso Boccaccio.

Fra le altre sezioni del festival, ricordiamo Commedia Europea (cinque film in anteprima nazionale) e Cinema & Realtà, che intende dare visibilità a temi sociali e culturali di rilievo. Ci sarà spazio anche per i cortometraggi, con 10 opere che concorrono al Premio Emidio Greco e con le sezioni Puglia Sow e Short Matters!

Il Festival del Cinema Europeo è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale "Art Promotion" ed è realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia con risorse del Patto per la Puglia (FSC). Si avvale inoltre del sostegno del Comune di Lecce e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale Cinema.

Per il programma dettagliato della manifestazione, che comingsoon.it seguirà, vi rimandiamo al sito ufficiale festivaldelcinemaeuropeo.com.