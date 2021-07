Festeggiamo la leggenda vivente Harrison Ford con i suoi film di culto in streaming

News Cinema

Non soltanto Han Solo e Indiana Jones: l'attore che compie oggi 79 anni ha recitato in carriera in grandi successi di pubblico e critica. Abbiamo scelto cinque titoli in streaming per rendergli omaggio.

Compie oggi 79 anni l’icona del cinema hollywoodiano Harrison Ford, probabilmente l’attore più amato dagli spettatori che sono entrati in una sala cinematografica dagli anni ‘70 ad oggi. Vengono subito in mente le saghe di Indiana Jones e Star Wars quando si pensa alla carriera di Ford, ma sarebbe erroneo pensare che il suo successo si riduca soltanto a questi due franchise. Oltre a molti altri film, che hanno ottenuto grandi successi di cassetta l’attore ha infatti girato film di culto capaci di entrare ugualmente nell'immaginario collettivo. Basta pensare che, oltre a Steven Spielberg e George Lucas, Harrison Ford in carriera ha lavorato con altri registi del calibro di Peter Weir, Roman Polanski, Mike Nichols, Francis Ford Coppola, Kathryn Bigelow, Robert Zemeckis, Sydney Pollack, Alan J. Pakula. Eccovi senz’altro indugio i cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere il nostro dovuto e affettuoso omaggio a questa leggenda vivente del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Harrison Ford

Guerre stellari

I predatori dell’arca perduta

Blade Runner

Witness - Il testimone

Frantic

Guerre stellari (1977)

Il primo episodio della saga ha ridefinito la storia del cinema mondiale, non soltanto all'interno di un genere prima ritenuto “commerciale” come la fantascienza. George Lucas crea un universo filmico di coerenza e fantasia mai visto in precedenza, con personaggi iconici e momenti di spettacolo assoluto. Il primo Guerre stellari diventa il film più visto di sempre e un fenomeno di costume. Harrison Ford impersona Han Solo con un carisma guascone che lo rende immediatamente leggenda. Mark Hamill, Carrie Fisher, a supporto Alec Guinness e Peter Cushing sono impagabili, così come la grandezza dell’antagonista Darth Vader. Sette Oscar tecnici per un capolavoro sci-fi inarrivabile. Disponibile su Rakuten TV, Disney +.

I predatori dell’arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il ruolo, il personaggio che definiscono una leggenda. Harrison Ford entra immediatamente nei panni di Indiana Jones con un’aderenza allo spirito di ruolo e film impagabili. La storia del cinema d'avventura ha un nuovo padrone con cappello sciatto e frusta. Steven Spielberg libera la sua fantasia sconfinata per dirigere una giostra cinefila perfetta, portentosa e irresistibile. I predatori dell’arca perduta apre gli anni ‘80 definendo le coordinate del cinema mainstream a venire. Ancora oggi quasi tutti i blockbuster contemporanei lo copiano senza darlo troppo a vedere. Perché ogni paragone sarebbe impietoso...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Harrison Ford cambia totalmente pelle per immergersi in questo noir sci-fi urbano e livido, frutto dello straordinario talento visivo di Ridley Scott e dell'inventiva cupissima del grande Philip K. Dick. Blade Runner non ha il successo dei precedenti capolavori di Ford ma è assolutamente al loro livello per coerenza estetica, pregnanza della narrazione e potenza della visione. Un film piovoso e pessimista, sguardo spietato ed elegante verso il futuro. Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah e James Edward Olmos sono altrettanto impagabili. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Witness - Il testimone (1985)

La collaborazione con il genio di Peter Weir trasforma Harrison Ford in un attore a tutto tondo, non soltanto nell’icona da blockbuster. Grazie a Witness - Il testimone l’attore trova una performance di spessore che lo porta alla nomination all’Oscar, l’unica fino a oggi ottenuta. Thriller rarefatto e splendidamente ambientato in un microcosmo molto preciso, il film di sviluppa con una precisione narrativa e una tensione drammatica impressionanti. Se non l’avete mai visto, recuperate cosa sapeva fare Weir anche dentro il cinema di genere più specifico...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Frantic (1988)

Altro giallo d’autore che viene realizzato da Roman Polanski per rendere esplicito omaggio a un altro genio qual era Alfred Hitchcock. Frantic lavora in maniera maestosa con le atmosfere e le attese, tessendo una tela di tensione di grande livello cinematografico. Ford presta anima e corpo a un personaggio corposo, così come lo è il tessuto del lungometraggio. Non uno dei film maggiormente celebrati di Polanski ma a nostro avviso uno dei suoi più efficaci. magnifico lavoro sulle ambientazioni eleganti e insieme inquietanti, come sempre nel cinema dell’autore. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.