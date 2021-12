Festa di fine anno? Vi proponiamo le migliori in cinque film in streaming

News Cinema

Ecco i migliori film in streaming che contengono famose feste di Capodanno. Ma attenzione: non sono tutte commedie...

Continuando in tema di festività, vi proponiamo oggi cinque film in streaming che contengono famose sequenze ambientate durante feste di fine anno. Si tratta piuttosto chiaramente, lo ammettiamo, di una scusa per parlare di questi lungometraggi magnifici, opera di cineasti dal talento diverso e inossidabile. Eccovi dunque la nostra preziosa selezione. Buona lettura.

Cinque film in streaming che contengono celeberrime feste di fine anno

L’appartamento

Il padrino - Parte II

La mia africa

Harry ti presento Sally

Il filo nascosto

L’appartamento (1960)

Il capolavoro diretto da Billy Wilder e vincitore di cinque premi Oscar - tra cui quelli per miglior film, regia e sceneggiatura - adopera il party di fine anno come momento catalizzatore per il climax dei due personaggi principali, interpretati dagli straordinari Jack Lemmon e Shirley MacLaine (perché a loro niente statuetta?). L’appartamento è una commedia avanti coi tempi, cinica e capace di raccontare alla perfezione l’ambiguità dell’uomo moderno. E della donna. Film impareggiabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il padrino - Parte II (1974)

La festa di fine anno probabilmente più famosa della storia del cinema americano è quella che si tiene a Cuba, in cui Michael Corleone dice a suo fratello Fredo che ha scoperto il suo tradimento. Il momento emotivamente più alto dell’intera saga diretta da Francis Ford Coppola. Il padrino - Parte II è il capitolo stilisticamente più ardito, geometrico, diviso in piani temporanei per mettere di fronte padre e figlio. Al Pacino, Robert De Niro e tutti gli altri sono al massimo della loro arte in un sequel che vince sei premi Oscar tra cui film, regia, adattamento e attore non protagonista. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La mia Africa (1985)

La mia Africa: Il Trailer Ufficiale del Film

Il biopic dedicato alla scrittrice Karen Blixen e diretto da Sidney Pollack mette in scena una festa di fine anno in cui le tensioni politiche, storiche e sociali esplodono in un continente dilaniato da lotte per accaparrarsi le sue ricchezze. Estetica sontuosa quella de La mia Africa, che vede protagonisti impagabili Meryl Streep e Robert Redford. Grande sequenza finale quella in cui la Blixen chiede aiuto per la salvezza delle persone che l'hanno amata e aiutata negli anni africani. Sette Oscar tra cui miglior film e regia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Harry ti presento Sally (1989)

Harry ti presento Sally: Trailer Ufficiale del Film - HD

La sequenza finale di Harry ti Presento Sally ha scritto la storia del cinema contemporaneo, con la dichiarazione di Billy Crystal che scioglie il cuore dell’amata Meg Ryan. Una conclusione perfetta per una delle commedie romantiche meglio realizzate di sempre, scritta dalla penna sopraffina di Nora Ephron e diretta dalla classe di Rob Reiner. Epocale successo di critica e pubblico, con momenti di comicità raffinata e briosa. Un classico da non perdere. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Il filo nascosto (2017)

Chiudiamo con il folgorante melodramma diretto da Paul Thomas Anderson, ambientato nel mondo della moda londinese degli anni ‘50. Il sarto di successo Daniel Day-Lewis si trova alla festa di fine anno con la sua musa e amata Vicky Krieps, in un momento fondamentale del film, quello che in pratica sancisce il cambio di equilibri all’interno del rapporto conflittuale tra la coppia. Il filo nascosto è un film tanto elegante quanto austero, composto e raggelante. Interpretazioni perfette per un’opera enigmatica e insieme ipnotica. Candidature all’Oscar per film, regia, attore e attrice non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI,Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.