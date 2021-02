Festa del Cinema di Roma 2021: annunciate le date della sedicesima edizione

News Cinema

Senza bisogno di uno slittamento in avanti a causa della pandemia, la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma avrà luogo come sempre in autunno.

Sono state rese note le date della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2021, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre. Lo annuncia il Direttore Artistico Antonio Monda d'intesa con Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione che ha luogo nella capitale, presso l'Auditorium Parco della Musica, rimane fedele al mese autunnale e ha dunque più fortuna del Festival di Berlino e del Festival di Cannes, posticipati, a causa del Coronavirus, rispettivamente a giugno e luglio.

L'edizione 2020 della Festa di Roma si è svolta in presenza, in un periodo particolarmente difficoltoso a causa dello scoppio della cosiddetta seconda ondata della pandemia. La speranza è che, per ottobre prossimo - così come per l'inizio di settembre, quando ci sarà la Mostra del Cinema di Venezia - la gran parte della popolazione sarà ormai vaccinata, e si potrà così tornare parzialmente ai buoni vecchi tempi. Bisognerà però vedere se l'Auditorium Parco della Musica, che al momento ospita un centro vaccini, potrà essere utilizzato come location oppure no.