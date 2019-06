Festa del Cinema di Roma: 2019: Bill Murray premio alla carriera!

La Festa del Cinema di Roma, che nell'edizione 2019 si svolgerà dal 17 al 27 ottobre, ha appena annunciato alcune ghiotte anticipazioni su ospiti e programma. Innanzittutto il premio alla carriera che verrà consegnato all'amatissimo Bill Murray dalle mani dell'amico Wes Anderson, che l'ha diretto moltissime volte. Non solo: sarà proprio Anderson a fare da moderatore all'Incontro Ravvicinato dell'attore col pubblico. Sarà un'occasione più unica che rara per il pubblico italiano di entrare in contatto col mitico protagonista di film culto come Ghostbusters e Ricomincio da capo, attualmente nelle nostre sali nel godibilissimo I morti non muoiono, e sicuramente si aprirà un'accesissima caccia al biglietto.

Nella Selezione Ufficiale,ci sarà Pavarotti, il documentario di Ron Howard dedicato al nostro straordinario tenore: il regista premio Oscar® presenterà il film e sarà al centro di un Incontro Ravvicinato. Sempre fra gli Incontri Ravvicinati, le conversazioni con due grandi registi francesi di diverse generazioni, Olivier Assayas e Bertrand Tavernier e con lo scrittore statunitense Bret Easton Ellis.

Le retrospettive della quattordicesima edizione saranno dedicate al maestro tedesco Max Ophüls e al cineasta giapponese Kore-eda Hirokazu, anche protagonista di un Incontro Ravvicinato. In programma ci saranno poi la versione restaurata di Fellini - Satyricon, a cinquant’anni dall’uscita in sala, e un omaggio a Gillo Pontecorvo, a cent’anni dalla nascita, con il restauro di Kapò.

Nel suo lavoro, il direttore artistico Antonio Monda è affiancato da un Comitato di Selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci. Il programma completo sarà annunciato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 4 ottobre.

La Selezione Ufficiale ospiterà circa quaranta film provenienti da tutto il mondo che concorreranno all’assegnazione del Premio del Pubblico BNL.. Come ogni anno, la Festa coinvolgerà numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale: fra questi, il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e la Casa del Cinema. Come nuova location ci sarà il MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma che ospiterà due nuovi format della Festa del Cinema, “Duel” e “Parola/Immagine”. Nel primo, due note personalità del mondo artistico, della cultura e dello spettacolo si sfideranno davanti al pubblico, confrontando opinioni divergenti su temi legati al cinema, ai suoi protagonisti, alle sue storie. Mentre per “Parola/Immagine” alcuni amati scrittori italiani e internazionali commenteranno la trasposizione cinematografica di celebri opere letterarie.