Festa del Cinema di Roma 2017: Audrey Hepburn nel poster della 12a edizione della manifestazione

Quella che vedete ridotta qui sopra e in versione estesa poco più in basso è la locandina ufficiale della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre per la direzione artistica di Antonio Monda.

L'immagine rielabora uno scatto realizzato dal fotografo David Seymour sul set di Cenerentola a Parigi, il film di Stanley Donen uscito sessant'anni fa: è un omaggio quindi alla grazia e l’eleganza di una delle interpreti più amate di tutti i tempi, Audrey Hepburn, al regista e a un genere, quello del musical, che attraverserà quest’anno l’intera manifestazione: i titoli che andranno a comporre il programma della rassegna “I film della nostra vita” saranno infatti scelti in quest’ambito.

“Poche attrici comunicano un'idea di grazia e raffinatezza come Audrey Hepburn – ha detto Antonio Monda – Ritengo che sia un simbolo perfetto della Festa che stiamo cercando di costruire, in particolare in questa immagine piena di gioia ed eleganza”.

Quel che è certo è che tutti quei palloncini colorati richiamano in maniera un po' inquietante quelli di It, l'atteso film tratto dal capolavoro di Stephen King che debutterà nelle sale il prossimo xx ottobre. E considerati gli allagamenti subiti da Roma di recente, e anche nel corso di alcune edizioni passate della Festa, speriamo che tra pubblico e accreditati non ci si ritrovi poi a dire, all'Auditorium, "We all float down here."