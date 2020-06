Ferrari, Michael Mann e Hugh Jackman: il film si girerà nella primavera 2021

News Cinema

Sembra finalmente concretizzarsi il sogno decennale di Michael Mann di raccontare Enzo Ferrari e il mondo delle corse al cinema.

Quello di raccontare Enzo Ferrari al cinema è un vecchio sogno di Michael Mann, che però in molti pensavano fosse stato messo da parte dopo anni di sviluppo che non sembravano concretizzarsi mai, e dopo l'uscita di Le Mans '66 di James Mangold, che vedeva lo stesso Mann in veste di produttore esecutivo e che aveva come protagonista, assieme a Matt Damon, il Christian Bale che Mann avrebbe voluto nel suo film.

Secondo nuovissime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, il progetto su Ferrari di Michael Mann non solo è ancora in piedi, ma è vicinissimo alla sua realizzazione: le riprese dovrebbero avere inizio nella primavera del 2021 con Hugh Jackman, ultimo attore di cui si era parlato, ancora coinvolto nel ruolo del Drake di Maranello.

Basato su un copione di Troy Kennedy Martin rivisto dallo stesso Mann, il film prende forma attorno alla Mille Miglia del 1957.

Il 1957 fu un anno cruciale per le sorti della Ferrari, provata da problemi economici, e nella vita di Enzo, il cui matrimonio con Laura Garello attraversava momenti di crisi burrascose.

La stessa Mille Miglia di quell'anno fu l'ultima edizione della leggendaria corsa automobilistica nella sua forma originaria, ovvero quella della corsa di velocità, a causa dell'incidente tristemente noto come Tragedia di Guidizzolo, quando il pilota spagnolo Alfonso de Portago, che proprio al volante di una Ferrari 355 S stava percorrendo un lungo rettilineo a velocità vicine ai 250 km/h, finì fuori strada a casua dello scoppio di un pneumatico, con la vettura fuori controllo che finì sul pubblico assiepato ai lati della carreggiata. Un incidente che costò la morte degli occupanti la vettura e di nove spettatori, tra cui cinque bambini.

"Il vero potere di questa storia risiede delle vite cariche di emozioni di questi personaggi, alle prese con circostanze complesse ed estreme. In più, ci sono il potere esplosivo e la bellezza letale delle corse. In Ferrari c'è un nucleo drammatico potente, e per questo il progetto è rimasto con me tanto a lungo," ha dichiarato Michael Mann.

Quali che siano i motivi, resta il fatto che un nuovo progetto di Michael Mann è sempre un festa per tutti gli appassionati di cinema, e aspettiamo quindi con ansia questo suo Ferrari, così come dell'annunciato prequel di Heat e della nuova serie tv per HBO intitolata Tokyo Vice.