Fermi tutti: il nuovo film di Wes Anderson NON è un musical

Fermi tutti. A quanto pare il nuovo film di Wes Anderson - il decimo della sua carriera, quello che si girerà in Francia, che ha confermata nel cast Tilda Swinton e rumoreggiati tanti altri, che è ambientato nel secondo dopoguerra ed è un musical - non sarà poi un musical.

A rivelare i primi, scarsi dettagli della trama, e a smentire le ipotesi canterine, è il produttore Jeremy Dawson, storico collaboratore di Anderson, che sta preparando la produzione del film in Francia. E proprio in Francia, intervistato da Charente Libre, ha anche smentito si tratti di un film musicale.

"Non si tratta di un musical ma di un film ambientato in Francia in diversi periodi storici; è la storia di alcuni scrittori, con legami allo stato del Kansas," ha dichiarato Dawson alla testata francese.

E, a quanto pare, ci dovremo accontentare di questa esigua descrizione ancora per molto, visto che Anderson, sempre secondo il produttore, ha intenzione di chiedere anche agli attori che scritturerà il massimo riserbo sulla trama.