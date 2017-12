Ferdinand ottiene due nomination ai Golden Globe e festeggia con una statua a Piazza Duomo

L'uscita ufficiale è fissata per il 21 dicembre prossimo ma Ferdinand, l'atteso film d'animazione di Natale 2017 dei Blue Sky Studios, distribuito da 20th Century Fox, avrà numerose anteprime in diverse città italiane il 16 e 17 dicembre.







Nel frattempo, il film diretto dal regista di Rio Carlos Saldanha, e ispirato all'amato libro del 1936 "The Story of Ferdinand" di Munro Leaf e Robert Lawson, si è appena aggiudicato due candidature ai Golden Globes 2018 e ha deciso di festeggiare facendo un'apparizione a sorpresa a Milano.

Un'enorme scultura rappresentante la testa del toro protagonista del film si è infatti materializzata in Piazza Duomo di fronte agli sguardi meravigliati dei passanti sotto una coltre di pioggia.

Una sorprendente opera artistica, realizzata dallo street artist (Come) Achille, omaggio al personaggio iconico di Ferdinand, che ha saputo emozionare e insegnare a diverse generazioni ad essere se stessi e a rifiutare di giudicare gli altri dalle apparenze.





Come conoscere Ferdinand?

Sarà possibile vedere e farsi una foto in compagnia della scultura del Toro Ferdinand presso il Bicocca Village di Milano da oggi 12 dicembre fino a domenica 17 dicembre e a Roma presso il Centro Commerciale Porta di Roma dal 18 al 24 dicembre. Tutti i bambini potranno incontrare e conoscere Ferdinand e scattare una foto con lui!