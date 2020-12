Fenix Entertainment firma un accordo con Vanessa Incontrada per tre film

News Cinema

Vanessa Incontrada sarà protagonista di tre film targati Fenix Entertainment. Si comincia con la commedia Sposa in rosso di Gianni Costantino.

La giovane Fenix Entertainment - società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali - ha firmato un accordo con l’attrice Vanessa Incontrada per tre film.

Dopo Ostaggi di Eleonora Ivone, attualmente in postproduzione e nel quale l'attrice spagnola è un'ex infermiera di nome Ambra passata ad altra attività, la collaborazione continuerà con la commedia Sposa in rosso di Gianni Costantino, le cui riprese partiranno a inizio 2021. Gli altri due film sono ancora in via di definizione e saranno realizzati nell’arco di due anni dalla firma del contratto.

"Ci riempie di orgoglio lavorare con una professionista esemplare come Vanessa, che rispecchia esattamente la vision e la mission di Fenix" - dichiara il produttore Riccardo Di Pasquale. "Vanessa è un’artista a 360 gradi, che dagli inizi della propria carriera si è alternata, sempre con grande successo, tra cinema televisione e conduzione musicale e radiofonica. Inoltre è un’attrice di grande talento e serietà, ambita dai più grandi brodcaster italiani e internazionali. Sono certo che con lei faremo un gran lavoro e che accresceremo la qualità delle nostre produzioni".

Tornando a Sposa in rosso, il cui cast principale è ancora in via di definizione, Vanessa Incontrada interpreterà Roberta, una donna battagliera e piena di vita, dal fascino struggente e determinata a emanciparsi dagli uomini e dalla famiglia invadente.