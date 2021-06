Fellinopolis: Il costumista Maurizio Millenotti racconta il suo importante inizio in una clip esclusiva del film

News Cinema

Il costumista Maurizio Millenotti racconta i suoi inizi con Federico Fellini in un video esclusivo tratto da Fellinopolis, il documentario con gli inediti del grande maestro dal 10 giugno al cinema con Officine UBU.

Tra le tanti doti di quel genio che era Federico Fellini e che scoprirete vedendo Fellinopolis, il bellissimo documentario realizzato da Silvia Giulietti sul maestro riminese, dove lo ritroviamo sui suoi set, c'era quella di capire al volo chi potevano essere i suoi collaboratori più preziosi, i talenti che avrebbero dato vita al mondo infinito che aveva in testa in tutti i minimi dettagli. Uno di questi indispensabili collaboratori era Maurizio Millenotti, costumista due volte candidato all'Oscar e vincitore di due David di Donatello per i film fatti con Giuseppe Tornatore, che in questa clip video in esclusiva anteprima tratta dal film ci racconta il suo "importante inizio" con Federico Fellini.