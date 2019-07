Felicity Jones in Good Morning, Midnight di George Clooney

News Cinema

La Jyn Erso di Rogue One reciterà accanto all'attore nel primo film che lo vede collaborare con Netflix.

Il nuovo film da regista di George Clooney, che al momento si intitola Good Morning, Midnight ed è targato Netflix, ha trovato uno dei suoi personaggi femminili in Felicity Jones. L'attrice, candidata all'Oscar per La Teoria del tutto e interprete di Jyn Erso in Rogue One: A Star Wars Story, interpreterà un ruolo per ora sconosciuto.

Good Morning, Midnight riporta l'attore dietro la macchina da presa dopo la mini serie tv Catch 22 (dal romanzo di Joseph Heller) e come questa è prodotta dallo stesso Clooney insieme al suo storico collaboratore Grant Heslov tramite la Smokehouse Pictures. La sceneggiatura, invece, è di Mark L. Smith, a cui dobbiamo il copione di Overlord, Revenant - Redivivo, The Hole in 3D e Vacancy. Appartenendo tre di questi film al genere horror, è probabile che la vicenda narrata sarà carica di tensione.

Adattamento dell'omonimo romanzo di Lily Brooks-Dalton, Good Morning, Midnight segue le vicende di un astronomo di nome Augustine (Clooney) che ha vissuto nelle più remote zone del pianeta a studiare il cielo e che decide di rimanere in una base nell'Artide nonostante la notizia di un'imminente catastrofe e la tempestiva fuga di tutti i presenti. Il suo destino si incrocerà con quello di Sullivan, un'astronauta che ha sacrificato il proprio matrimonio e abbandonato la figlia per andare sul pianeta Giove e che nel viaggio di ritorno incontra notevoli difficoltà, visto che improvvisamente le comunicazioni con la Terra si interrompono.

Ovviamente viene da pensare che sarà la Jones a calarsi nei panni di Sullivan, ma per esserne certi dobbiamo aspettare un altro po’. Good Morning, Midnight verrà girato a partire dal mese di ottobre.

Sono quasi 15 anni che George Clooney e Grant Heslov hanno unito le forze. Ai due dobbiamo Good Night, and Good Luck, In amore niente regole, L'uomo che fissa le capre, The American, Le idi di marzo, Monuments Men, Suburbicon (ultima regia di Clooney di un lungometraggio) e la già citata Catch 22.