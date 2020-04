Felicity Huffman mamma da salvare nel trailer di Tammy's Always Dying

News Cinema

La celebre attrice premio Oscar Felicity Huffman nel ruolo di una madre festaiola con pochi mesi di vita nel film indipendente Tammy's Always Dying.

Se ritenete come noi che Felicity Huffman - ex Casalinga Disperata, premio Oscar per Transamerica nonché moglie di William H. Macy - sia un'attrice straordinaria, non potrete non apprezzare il toccante e divertente trailer di Tammy's Always Dying, storia del rapporto tra una figlia e una madre ingombrante e un po' fuori di testa, che scopre di avere pochi mesi di vita.

Scritto da Joanne Sarazen e diretto da Amy Jo Johnson - che tanti anni fa è stata, credeteci o no, il primo Pink Ranger dei Power Rangers - il film ha nel cast oltre a Hoffman la brava Anastasia Phillips nel ruolo della figlia, Clark Johnson, Aaron Ashmore, Kristian Bruun e Lauren Holly.

Questa la sinossi ufficiale del film che in America uscirà in digitale il primo maggio:

Ogni mese, quando finiscono i soldi dell'assistenza, la 35enne Catherine deve convincere la madre autolesionista a non saltar giù dallo stesso ponte... letteralmente. Questa routine va avanti da così tanto tempo che è l'unica cosa in cui Cathy si sente brava. Ed è il modo egoista di Tammy di controllare la figlia. Quando Tammy riceve una diagnosi di cancro terminale e la possibilità di una vita senza di lei diventa molto reale, tale diventa anche il represso desiderio di Cathy di lasciare la sua cittadina. Rimarrà e darà fiducia alla donna che l'ha sempre delusa o troverà il coraggio di vivere la sua vita?