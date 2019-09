Federico Palmieri: morto suicida a 41 anni l'attore e regista cinematografico e teatrale

News Cinema

E' stato trovato morto suicida nella sua abitazione romana Federico Palmieri. Attore, regista e autore per il teatro e cinema, Palmieri aveva solo 41 anni.

Figlio del regista e scultore Gaetano Palmieri, si era avvicinato al mondo della recitazione già dall'adolescenza e dopo aver risolto i problemi di balbuzie grazie allo studio del metodo Strasberg, si era formato come attore con Joseph Ragno, membro a vita dell'Actors Studio di New York.

Nel 2014 aveva fondato il Teatro dei Balbuzienti di cui era anche insegnante. Laboratorio di recitazione per bambini, adolescenti e adulti con problemi di balbuzie, che ha lo scopo di far vincere le mille paure legate alla comunicazione, il Teatro dei Balbuzienti ha realizzato negli anni spot e cortometraggi premiati in diversi Festival.

Tra i lavori di Palmieri il film Multiplex di Stefano Calvagna ed Hellis Silence di David Petrucci, il cortometraggio "Anna e Marco", Premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio miglior attore al Bucharest ShortCut Cinefest (2018). Del 2018, uno dei suoi ultimi lavori, la partecipazione al film Ride diretto da Valerio Mastandrea.